Беляев: Размещение "Орешника" - одна из самых главных гарантий безопасности и мира в Беларуси

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ: "Принятая буквально на днях программа Всебелорусского народного собрания на пятилетку определила, как Беларусь будет мирно строить, развивать свою экономику, увеличивать демографию, повышать туристический потенциал и совсем немного думать об обороне, потому что мы об этом уже подумали. Это размещение на территории Беларуси "Орешника" в дополнение к уже имеющемуся и полученному от России тактическому ядерному оружию. Это одна из самых главных гарантий мира и безопасности на нашей земле".