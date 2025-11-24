Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e3a68f-1424-4440-be97-dd7f07bf73c1/conversions/982a0a1e-d45c-438c-b248-ed539df3cee5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e3a68f-1424-4440-be97-dd7f07bf73c1/conversions/982a0a1e-d45c-438c-b248-ed539df3cee5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e3a68f-1424-4440-be97-dd7f07bf73c1/conversions/982a0a1e-d45c-438c-b248-ed539df3cee5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1e3a68f-1424-4440-be97-dd7f07bf73c1/conversions/982a0a1e-d45c-438c-b248-ed539df3cee5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Большая реформа предпринимательства, прошедшая в 2024 году, поменяла белорусский бизнес. Не то, чтобы кардинально, но отдельные виды деятельности закон вынес за скобки микробизнеса, посчитав, что в рамках ИП таким предпринимателям будет слишком тесновато, и дал переходный 2025 год, чтобы подготовиться к важным изменениям.

ИП либо развиваются, масштабируя бизнес, либо ищут для себя другие варианты занятости. Мы покажем, как белорусский предприниматель перестраивает свои планы, что думает о реформе и как шаг за шагом меняет бизнес-модели, получая новые возможности для развития. Уже экс-индивидуальные предприниматели сами расскажут, каково это работать по-новому. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

150 км от Минска достаточно, чтобы понять, что жизнь за МКАД другая, но вне столицы она тоже есть. Хотите верьте, хотите нет, торговля в местном магазинчике агрогородка Моисеевщина идет так бойко, что мегаполис позавидует. И есть в этом маленьком бизнесе особый деревенский шарм.

Бесшовный переход за день - белорусские ИП оценили новый алгоритм перехода в юридические лица news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/278b05a6-478e-4f4e-a838-703a61be549c/conversions/fc4631b7-f390-4f52-8b2c-cd031e54fa48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/278b05a6-478e-4f4e-a838-703a61be549c/conversions/fc4631b7-f390-4f52-8b2c-cd031e54fa48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/278b05a6-478e-4f4e-a838-703a61be549c/conversions/fc4631b7-f390-4f52-8b2c-cd031e54fa48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/278b05a6-478e-4f4e-a838-703a61be549c/conversions/fc4631b7-f390-4f52-8b2c-cd031e54fa48-xl-___webp_1920.webp 1920w

Здесь все свои, родные. Хозяйка знает каждого - что любят, сколько покупают, как угодить малышам, что заказать в сезон. И новости расскажут, и радости разделят. И что-то передадут родным, которые зайдут сюда попозже. Так бывает лишь в деревне.

Магазины на селе уже не те, что 30 лет назад. И обещания быть ближе к покупателю - не пустые слова. Здесь давно забыли о пустых прилавках и скудном выборе. И если торговля развивается то в том числе благодаря предпринимателю, который может и хочет сделать жизнь в деревне лучше.

Янина Гасподарик в одном лице и заведующая, и учредитель, и продавец. А начинала еще в 2003 году, зарегистрировав ИП, открыла первый магазин. Дела здесь, в Моисеевщине, шли неплохо и хозяйке предложили расширяться в деревеньках по соседству, мол, люди будут только рады. Вот так шаг за шагом появились все четыре магазина. Где-то помещение отдало местное райпо, что-то строили своими силами, а раз вырос бизнес, рос и штат работников.

Бесшовный переход за день - белорусские ИП оценили новый алгоритм перехода в юридические лица news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aca4952-105d-476c-a1b0-c31adb5abc95/conversions/7586c321-1489-45ac-9e2d-8bc03107d415-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aca4952-105d-476c-a1b0-c31adb5abc95/conversions/7586c321-1489-45ac-9e2d-8bc03107d415-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aca4952-105d-476c-a1b0-c31adb5abc95/conversions/7586c321-1489-45ac-9e2d-8bc03107d415-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aca4952-105d-476c-a1b0-c31adb5abc95/conversions/7586c321-1489-45ac-9e2d-8bc03107d415-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я считаю, что надо развиваться дальше. Это моя такая политика, что предприниматель предпринимателем, но когда открываешь больше магазинов, надо уже предприятие какое-то делать. Бесшовного перехода, я считаю, не надо бояться, потому что он даже и легче", - сказала учредитель частного торгового унитарного предприятия Янина Гасподарик.

Предпринимателям, которые, как Янина, решили масштабировать бизнес, предложили, как говорят сами ИП, суперусловия - бесшовный переход. Сменить статус на юрлицо, можно день в день, при этом сохранить все права и обязательства. Активы, разрешения, лицензии - все переводят в рамках специальной процедуры, предусмотренной на случай роста бизнеса. Соблюдать обычный порядок, как прежде, регистрации юридического лица и получения разрешения и лицензии заново не нужно. Минимум рисков и, главное, фактически непрерывность работы. Ну, почти.

"Очень быстро перешли. Мы побыли буквально неделю закрыты. Пока получили печати, поменяли кассы, дождались документы. Вот мы перешли за неделю и стали снова работать", - рассказала Янина Гасподарик.

В одном из столичных офисов вам расскажут, что работа, конечно, работой, но отдых тоже важен для продуктивности. И подскажут, куда отправиться за впечатлениями. Беларусь не уступает конкурентам, уверен Александр, который продвигает белорусский турпродукт вот уже четверть века.

Бесшовный переход за день - белорусские ИП оценили новый алгоритм перехода в юридические лица news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94a6b018-0122-4375-9f3b-9c8cbc1818cc/conversions/5ac3e93b-36e8-4091-b1d3-3f186febad25-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94a6b018-0122-4375-9f3b-9c8cbc1818cc/conversions/5ac3e93b-36e8-4091-b1d3-3f186febad25-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94a6b018-0122-4375-9f3b-9c8cbc1818cc/conversions/5ac3e93b-36e8-4091-b1d3-3f186febad25-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94a6b018-0122-4375-9f3b-9c8cbc1818cc/conversions/5ac3e93b-36e8-4091-b1d3-3f186febad25-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда любишь свое дело, хочешь создавать и свой продукт. Быть не просто турагентом, продавая чужие готовые турпакеты, но и режиссировать свои программы. Разрабатывать маршруты, бронировать отели, договариваться с перевозчиками.

С Нового года ИП уже не смогут работать как туроператоры. Турагенты - пожалуйста, но если хочешь создавать свое - регистрируй юрлицо. Нет в перечне разрешенных для ИП оптовой торговли, за редким исключением, так что продавать на маркетплейсах оптом, если вы не производитель, в статусе ИП запрещено. А еще, к примеру, подготовка документов, копирование, другая офисная деятельность, проведение культурно-зрелищных мероприятий, торговля в розницу, авто, мотоциклами, их ремонт, впрочем, как и опт - все это тоже под запретом, но только если вы ограничены рамками ИП. Если бизнес масштабировать, запретов нет.

"Я думал, это очень долго. Никогда в жизни не думал, что за пять минут я это сделаю. Это в хорошем смысле шок. Потому что, когда мне написали короткую бумажку с тремя пунктами, я понимал, что если бы у меня был устав, я бы уже вышел со свидетельством", - поделился учредитель туристической компании Александр Северинов.

Бесшовный переход за день - белорусские ИП оценили новый алгоритм перехода в юридические лица news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c84def-9e91-4c8f-8d15-db4c258aabff/conversions/5ecce452-8b41-44ec-97d5-f758bbd47575-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c84def-9e91-4c8f-8d15-db4c258aabff/conversions/5ecce452-8b41-44ec-97d5-f758bbd47575-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c84def-9e91-4c8f-8d15-db4c258aabff/conversions/5ecce452-8b41-44ec-97d5-f758bbd47575-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c84def-9e91-4c8f-8d15-db4c258aabff/conversions/5ecce452-8b41-44ec-97d5-f758bbd47575-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так что смена формы собственности в нынешних реалиях - минутное дело. Разбираться в нюансах бизнеса по-новому, конечно, придется, но это вопрос только времени. Многих волнует скорее другое - как держать марку, когда ты уже не один.

"Когда ты индивидуальный предприниматель, у тебя есть определенная репутация, и ты отвечаешь только за себя. А здесь нужно тщательно подбирать сотрудников, потому что в любом случае люди приходят к нам получить отдых и впечатления. И самое важное в туризме, это не сколько ты заработаешь и куда ты отправишь людей, а чтобы человек в следующем году пришел с друзьями", - подчеркнул Александр Северинов.

Вот такая она по-хорошему болезнь роста, когда за то, что делаешь, душа болит. Благо, подрастают дети, которым тоже интересно открывать для себя и других Беларусь туристическую. Так что большой семейный бизнес - это уже не мечта, а без пяти минут реальность. Но в том и смысл законодательных новаций - не просто помочь бизнесу вырасти, но и создать новые рабочие места, повысить деловую активность, усилить вклад частного сектора в экономику страны. И это не равно налоги. Это бремя, об этом нам скажут многие, не стало непосильным грузом.

Бизнес не скрывает - чтобы понять, куда двигаться дальше, нужно время. Остаться в деле или присмотреться к другим услугам, как завершить работу предпринимателя, начать бизнес в организации, освоить бесшовный переход, а еще подать налоговые декларации, подобрать персонал, постигнуть новую отчетность. Тысяча и один вопрос, на которые, благо, есть тысяча и один помощник.

"Меня приглашали на определенные семинары. Во всех этапах, во всех органах я получал достаточно консультаций. Я думаю, я справлюсь и все у меня получится", - сказал Александр Северинов.

Минчане стали самыми активными посетителями бизнес-встреч и семинаров и ожидаемо быстрее других пополнили ряды юридических лиц. В общем пироге переоформивших свое дело, треть - это столичный бизнес. Для разъяснения, с чего начать, куда обращаться, какие документы собрать и этапы пройти, местная власть подрабатывает своеобразными навигаторами в мире бизнеса.

Бесшовный переход за день - белорусские ИП оценили новый алгоритм перехода в юридические лица news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17a0c57d-6b33-4a9e-8d2e-84aa858214f9/conversions/eb378f25-55fa-4b05-ae68-69cc3cde473c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17a0c57d-6b33-4a9e-8d2e-84aa858214f9/conversions/eb378f25-55fa-4b05-ae68-69cc3cde473c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17a0c57d-6b33-4a9e-8d2e-84aa858214f9/conversions/eb378f25-55fa-4b05-ae68-69cc3cde473c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17a0c57d-6b33-4a9e-8d2e-84aa858214f9/conversions/eb378f25-55fa-4b05-ae68-69cc3cde473c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Разработан так называемый алгоритм перехода, где пошагово расписаны действия индивидуального предпринимателя. Как известно, переход из статуса ИП в статус коммерческой организации осуществляется день в день. Все этапы, шаги перехода расписаны в алгоритме. Алгоритм размещен на сайте Министерства экономики, на официальном сайте Мингорисполкома. Если есть такая возможность, можно даже лично не обращаться в регистрирующий орган для перехода в коммерческую организацию, а сделать это онлайн посредством портала egr.gov.by", - отметила начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Анна Сахарова.

Порядок универсальный. Другое дело, что все юридические тонкости не пропишешь. Профильные госорганы на своих интернет-страничках вносят уточнения, дабы упредить вопросы. Налоговая поясняет нюансы подачи декларации, ФСЗН - уплату взносов при переводе сотрудников из ИП в организацию, Минюст - процедурные вопросы перерегистрации. Все быстро, если подготовиться.

Регионы от столицы не отстали. Даже если вы оказываете услуги в небольшом городке, местная власть в курсе, как переоформить бизнес. Необходимые ЦУ подскажут в исполкомах.

Реформа бизнеса меняет структуру белорусского предпринимательства. Число юрлиц в стране устойчиво растет. Законодательный ноу-хау лишь поддержит общую тенденцию. Так, прошлый год дал стране плюс 13 тыс. новых коммерческих организаций. За 9 месяцев нынешнего еще плюс 9 тыс. Количество ИП, напротив, сокращается. Для сравнения, на конец 2021 года насчитывалось 273 тыс. индивидуальных предпринимателей. На 1 октября 2025-го лишь 218 тыс. Только нынешний год минусует почти 20 тыс. ИП.

Но реформа не синоним ликвидации бизнеса. Задача изменений - помочь предпринимателю малой и средней руки подрасти, тем самым усилив вклад частного сектора в белорусскую экономику. А раз бесшовный механизм перехода в юрлица предпринимателям понравился его решили сохранить.

Почти 4 тыс. ИП в этом году уже прошли перерегистрацию и работают в новом статусе юрлица. Минэкономики напоминает, сроки истекают. Дедлайн до 1 января. Даже 31 декабря под елочку регистрировать юрлица будут в обычном режиме, без скидок на праздничную суету. А вот в вопросе продления для тех, кто затянул с решением, министр непреклонен.

"Есть закон, закон принят, сроки определены. Самое главное, мы создали условия для того, чтобы реализовать это направление. Поэтому, конечно, переносов никаких не будет. Еще раз по возможности призываем всех не откладывать на последнюю дату перерегистрацию. Все органы регистрационные готовы, практика есть во всех регионах. Пожалуйста, приходите, перерегистрируйтесь, и у вас будет свое юридическое лицо", - заявил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.