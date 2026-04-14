3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
"Бесценная поддержка" - 27 лет назад Александр Лукашенко прилетел в Белград
Бесценная поддержка и визит Александра Лукашенко, который не мог оставаться в стороне и принял решение лететь в Белград в разгар югославского конфликта, стали примером поведения сильного политика и навсегда останутся в памяти сербского народа. Такое мнение "Первому информационному" высказал сербский политолог Стеван Гайич.
Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград, Сербия):
"Человек, который повел себя по-настоящему, так, как мы ожидали. Несмотря, конечно, на бойцов, которых было много, и им слава и хвала. Александр Лукашенко прилетел самолетом и говорил, что еще его сопровождали военные самолеты ВВС Беларуси. Он приехал тогда в Белград, встретился с Милошевичем. Абсолютно все, кто жил в то время, помнят об этом и вспоминают время от времени, особенно когда приходит годовщина бомбардировок - 24 марта. Так что для нас это в моральном смысле был безусловный, абсолютно бесценный момент и бесценная поддержка".