Безопасная страна. В Беларуси нет военных действий, насилия, религиозной и расовой дискриминации

В 2024 году Беларусь признали одной из самых безопасных стран мира для посещения туристами. Здесь нет военных действий, политического насилия, гражданских беспорядков, а также религиозной и расовой дискриминации. И это, в том числе, заслуга наших силовиков. Пусть так и будет в наступающем 2025-м.

К сожалению, многие страны провожают уходящий год не под залпы салютов, а под звуки разрыва боеприпасов. 2024-й не принес долгожданного мира. Напротив, на карте «загорелись» новые страны.

Что принесет будущий год воюющим сторонам, мы можем лишь предполагать. Зато с уверенностью можем отвечать за себя. Эти 366 дней Беларусь прожила под мирным небом.

В эти дни мы подводим итоги года. Чем жили белорусские Вооруженные Силы? Как защищали наш покой и сохранность границ? Чем пополнился арсенал страны? И в каких маневрах приняли участие военнослужащие? Могу сразу озвучить главный вывод года: военные сохранили мирное небо над Синеокой.

"На территории стран НАТО стартовали крупнейшие учения "Стойкий защитник"

"Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение о строительстве новых оборонительных укреплений у границ Беларуси и России"

"В Литве демонтируют крупнейший советский памятник в честь воинов Красной Армии"

"Вильнюс создает легкую пехотную дивизию"

"Польша закупает тяжелое наступательное вооружение"

"Польша укрепляет границу"

И это даже не один процент новостей от западных соседей.

Еще в недалеком прошлом мы были частью одной большой страны с общей экономикой и едиными взглядами на развитие. Сегодня они считают нас врагами, агрессорами. Закрывают границы, запрещают своим людям приезжать к нам в страну и, не скрывая, готовятся к войне с нами. За уходящий год Польша и страны Прибалтики продолжили милитаризацию, бросив экономику и социальные сферы на работу военных ведомств.



Наш глава государства при каждой возможности протягивал руку сотрудничества и дружбы, но соседи вновь и вновь, сжимая кулаки, поворачивались к нам спиной. Мы реагируем мудро и спокойно при этом громко заявляя, что у нас красная линия одна - граница. И до двух никто уже считать не будет.

Новая реальность вынуждает нас развивать свой оборонный сектор. Благодаря решению Главнокомандующего Александра Лукашенко 2024 год Беларусь проводит в статусе ядерной державы. За этот год белорусские Вооруженные Силы сделали очередной мощный рывок - как в плане подготовки войск, международного сотрудничества, так и обновления, и усиления технопарка армии. Давайте пройдемся по главным милитари-событиям уходящего года.

Международное сотрудничество

2024 год стартовал с визита министра обороны Беларуси Виктора Хренина на Кубу. Цель командировки - укрепить сотрудничество и развить отношения двух стран в сфере обороны. С таким посылом глава военного ведомства и белорусские делегации совершили десятки международных визитов в самые разные уголки планеты. На карте сотрудничества: Россия, Китай, Иран, Казахстан, Азербайджан, страны Африки. На днях министр обороны Беларуси вернулся из Вьетнама. Обе стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере обороны. В свою очередь Синеокая распахивает двери для иностранных делегаций. С ответным визитом к нам прибывают представители африканских стран, Ирана, а с китайскими коллегами и вовсе проводятся совместные учения на белорусских полигонах.

Партнерство. Стратегические документы

Июль в Беларуси стал жарким не только по метеорологическим отметкам, но и по международным событиям. Наша страна отныне полноправный член Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил глава государства Александр Лукашенко: «ШОС для Беларуси - это стратегическая перспектива». И речь идет не только о торгово-экономических отношениях, но и о взаимодействии в военной сфере.

Весной уходящего года подписаны два важнейших документа – Концепция национальной безопасности страны и Военная доктрина. В них прописаны все возможные угрозы для нашей страны и наши ответные действия на них. Прописана и миссия по защите рубежей, и как действовать в случае угрозы, и как держать оборону. Здесь оговорена и международная повестка безопасности, то есть какую политику ведет государство по отношению к другим странам. Новая Военная доктрина Беларуси носит исключительно оборонительный характер. Наш настрой – миролюбивый. Процитируем высказывания Александра Лукашенко: «Цель наших Вооруженных Сил и силовиков – защитить нашу землю и наше государство! Все! Никаких других целей мы сегодня не ставим».

Союзнические отношения в военной сфере вышли на беспрецедентный уровень стратегического партнерства. В декабре президенты Беларуси и России подписали важный документ - Межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В нем определены взаимные обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости, целостности и неприкосновенности территорий внешних границ.

Боевая подготовка

Это ежедневная работа белорусских военных. Залпы орудий и стрекот пулеметов не стихали ни на один день. Полигоны жили круглосуточно. Тренировки, полевые выходы, учения, международные маневры.

Уже в январе 2023-го наши офицеры отправляются на обучение в Российскую Федерацию. Акцент подготовки сделан на приобретении опыта, полученного коллегами в ходе специальной военной операции. Такие командировки становятся стандартной формой подготовки военных.

Постоянная группировка военнослужащих находится на усилении государственной границы по всему периметру Беларуси. Несмотря на постоянные провокации и нарушения со стороны как южных, так и западных соседей, - рубежи на надежном замке. Какую цену платят за это военные, останется за кадром. Давайте просто в очередной раз скажем спасибо за их нелегкий труд.

На постоянной основе проводятся учения с территориальной обороной и народным ополчением. Из запаса призываются военнообязанные. Они вспоминают приобретенные в армии навыки, учатся новым формам ведения боевых действий.

Еще одно важное событие боевой подготовки уходящего года – совместные летно-тактические учения с Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Военные отработали вопросы управления разнородными силами авиации, продемонстрировав высокую слаженность подразделений.

Июнь - и снова совместные учения с Россией. На этот раз военные проводят тренировку нестратегических ядерных сил. Белорусские «Искандеры» выдвигаются на полигоны. Ракетчики отрабатывают условные удары по целям и укрепляют взаимодействие с российскими коллегами.

В июле белорусские военные отправляются в Казахстан, где принимают участие в тактико-специальном учении «Вершина братства - 2024». Офицеры и солдаты осваивают навыки ведения боевых действий в горно-пустынной местности.

Осень жаркая не только по погоде, но и по событиям в армии. Белорусские ракетчики отправляются на российский полигон, где выполняют контрольные занятия по управлению ракетными ударами из «Полонеза». Стрельба ведется на дальность в 300 км. Все цели поражены. Аналогичный экзамен ракетчики сдали и в начале декабря, все так же точечно поразив цели и успешно завершив 2024 год.

Вооружение

Теперь в небе над Синеокой можно увидеть новые винтокрылые машины. Очередная партия вертолетов МИ-35М пополнила авиационный парк. Прибывают новинки и в войска противовоздушной обороны. Так, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М2» встали на защиту неба Беларуси.

Успехи и у военно-промышленного комитета страны. Белорусские оружейники провели успешные испытания зенитно-ракетного комплекса «Оса». Воздушная цель была поражена первой же ракетой. В копилку достижений ВПК отправляется и разработка высокоточных боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град».

Невозможно за один выпуск перечислить весь вклад Вооруженных Сил в сохранение мирного неба и развитие государства. Помимо боевых задач военные покоряли Эльбрус, помогали убирать урожай и бороться с последствиями урагана летом; открывали мемориалы, благоустраивали памятные места; спасали людей из пожара и высаживали леса на Гомельщине. Зачастую их труд не заметен. Но он очень важен.