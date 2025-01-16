Безопасность на выборах в Беларуси: как будет построена работа и чему уделят особое внимание

С 20 января сотрудники милиции в Беларуси переходят на усиленный вариант несения службы, все участки для голосования будут взяты под круглосуточный контроль. Кроме того, все они оборудованы системой видеонаблюдения, а это значит ни одно правонарушение не останется без внимания.

Милиционеры будут дежурить вблизи помещений для голосования круглые сутки, чтобы при необходимости среагировать и помочь избиркомам в поддержании порядка. Безопасность на выборах будут обеспечивать различные службы: милиция, спасатели.

О том, как будет построена работа и чему уделят особое внимание, рассказали представители соответствующих ведомств в рамках пресс-конференции.

Начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя отметил, что для обеспечения безопасности на выборах будет также задействован потенциал добровольных дружин и ветеранов МВД.

"На каждом участке будет установлена кнопка тревожной сигнализации. С 20-го числа начинают работу оперативно-ситуационные штабы всех уровней - как Министерства внутренних дел, так и непосредственно территориальных органов внутренних дел, которые будут координировать работу, осуществлять сбор и анализ поступающей информации. Особое внимание уделим в защите членов избирательных комиссий, председателей. Любая информация, любая угроза, которая будет поступать в их адрес, будет мгновенно нами приниматься к исполнению и будут приниматься меры реагирования вплоть до установления и задержания лиц, которые будут совершать противоправные деяния", - отметил Александр Купченя.

Алексей Новицкий, первый замначальника Главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

"В подразделениях МЧС проведено более 4 тысяч занятий с личным составом по отработке и изучению тактико-технических характеристик типовых объектов, расположения избирательных участков. Отработаны маршруты следования, источники наружного противопожарного водоснабжения. В период проведения выборов 26-го числа на избирательных участках для обеспечения пожарной безопасности будет задействовано 5 тыс. работников органов подразделения по чрезвычайным ситуациям. С 21 по 25 января, в период досрочного голосования, планируется к задействованию 1600 работников для обеспечения периодического контроля".

3 700 спасателей заступят на дежурные сутки непосредственно в день голосования, плюс техника порядка 1 400 единиц.