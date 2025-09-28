БГТУ 2026 году объявляет целевой набор абитуриентов на специальность "Издательское дело"

Белорусский государственный технологический университет в 2026 году откроет целевой набор на специальность "Издательское дело". Это позволит сформировать устойчивый кадровый резерв для издательско-полиграфической сферы.

Об этом говорили во время встречи с заместителем министра информации. Главная тема обсуждения - целевая подготовка. Это важный инструмент, который гарантирует выпускникам трудоустройство по специальности.

Игорь Войтов, ректор БГТУ:

"В этом году заявок от предприятий пришло очень много: как от государственной формы собственности, так и от негосударственной. Мы стараемся внедрить в учебный процесс максимально новые технологии".

Игорь Войтов, ректор БГТУ