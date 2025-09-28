3.64 BYN
БГТУ 2026 году объявляет целевой набор абитуриентов на специальность "Издательское дело"
Белорусский государственный технологический университет в 2026 году откроет целевой набор на специальность "Издательское дело". Это позволит сформировать устойчивый кадровый резерв для издательско-полиграфической сферы.
Об этом говорили во время встречи с заместителем министра информации. Главная тема обсуждения - целевая подготовка. Это важный инструмент, который гарантирует выпускникам трудоустройство по специальности.
Игорь Войтов, ректор БГТУ:
"В этом году заявок от предприятий пришло очень много: как от государственной формы собственности, так и от негосударственной. Мы стараемся внедрить в учебный процесс максимально новые технологии".
Сотрудничество между вузами и производством - залог того, что в будущем на предприятиях будут работать квалифицированные, мотивированные и подготовленные специалисты.