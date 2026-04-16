Благое дело: заработанные средства на субботнике помогут завершить главный музейный проект Беларуси

Уже завтра, 18 апреля, вся страна выйдет республиканский субботник. Для белорусов это не просто трудовая акция по благоустройству земли, на которой живешь.

Заработанные от проведения весеннего субботника средства в этом году направят на создание постоянной экспозиции - самого грандиозного и знакового проекта в сфере культуры - Национального исторического музея. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 80 %.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Каждый наш шаг он выверяется историками, все должно быть максимально исторично, соответствовать исторической правде, национальной историографии, национальной идеологии. Обзорная экскурсия длится полтора часа по объекту, но мы здесь понимаем, учитывая масштабы объекта, она может быть скорее в районе двух часов, а индивидуальный посетитель здесь сможет провести и весь рабочий день".

Сам объект и наполнение визитной карточки страны - уникальные. Практически весь используемый в строительстве материл отечественного производства.