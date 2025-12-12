3.72 BYN
Благотворительная выставка-аукцион "Шар добра" открылась в Витебске
Благотворительная выставка-аукцион в поддержку детей с инвалидностью открылась в Витебске. На новогодних деревьях две сотни авторских украшений в различных техниках. Проект объединил ремесленников и мастеров-любителей из Беларуси и России. Подключились звезды эстрады и спорта. Их автографы и пожелания украсили десятки эксклюзивных шаров.
Cosa Nostra, музыкальная группа:
"Мы с огромным удовольствием приехали, познакомились, подписали шарик. В этом году - целых три. Благотворительность и добрые дела - это такой аккумулятор для сердца, который постоянно нужно поддерживать. Тогда ты чувствуешь такое духовное удовлетворение, что ты сделал что-то хорошее, нужное для людей".
Екатерина Лазовская, исполнительный директор исполнительной дирекции Витебской областной ассоциации местных Советов депутатов:
"Мы уже третий год проводим этот марафон. Люди сами предлагают свою помощь. Это и организаторы мероприятия, и те люди, которые просто хотят принять участие, приобрести себе шар, это люди, которые создают эти шары. Словом, у нас уже сложилась определенная аудитория людей, которые любят этот марафон и хотят принимать в нем участие".
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
"Для Витебска стало хорошей традицией проводить в преддверии новогодних праздников благотворительную акцию "Шар добра". Те, кто принимает в ней участие, становятся, конечно же, добрее и чувствительнее к проблемам других людей. А это делает наш духовный мир богаче, и в определенной степени мы растем над собой".
Вырученные на аукционе средства направят на помощь детям с болезнями опорно-двигательного аппарата. Для ребят из Витебской области приобретут технику для реабилитации.