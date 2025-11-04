Бобруйск и Ивье - поток туристов и паломников растет в духовные религиозные центры Беларуси

Духовная сила, единение и колоссальный туристический потенциал. Духовные религиозные центры Беларуси объединяют тысячи людей со всего мира. Только Бобруйскую синагогу - духовный центр иудеев - в этом году посетило свыше 35 тыс. человек. И поток туристов и паломников растет. Массово едут люди и в Ивье, чтобы лично прикоснуться к истории мусульман на белорусских землях.

Бобруйск - духовный центр иудеев, в этом году синагогу посетило свыше 35 тыс. человек

Каменная синагога в Бобруйске. Здание почти с 200-летней историей. Изначально его возводили как гимназию для еврейских мальчиков. Со временем в этих стенах располагался военный склад и даже ателье. Свое же первозданное предназначение синагога обрела в 2002-м, когда по поручению главы государства ее передали иудейской религиозной общине.

Шауль Хабабо, раввин г. Бобруйска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc94627c-d5a4-498c-a797-2aab0cc72273/conversions/2d0241bf-b447-4825-b4bb-ae4432f403a2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc94627c-d5a4-498c-a797-2aab0cc72273/conversions/2d0241bf-b447-4825-b4bb-ae4432f403a2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc94627c-d5a4-498c-a797-2aab0cc72273/conversions/2d0241bf-b447-4825-b4bb-ae4432f403a2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc94627c-d5a4-498c-a797-2aab0cc72273/conversions/2d0241bf-b447-4825-b4bb-ae4432f403a2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Шауль Хабабо, раввин г. Бобруйска:

"Мы начали реставрировать с того, что мы могли. Например, можно видеть эту стену, она частично настоящий кирпич, а здесь докладной. На стенке сохранились старые арки".

Сегодня иудейская община в Бобруйске насчитывает около 700 человек. Всего же в городе проживает около 2,5 тыс. иудеев. И синагога - их главное место силы и веры.

Олег Красный, зампредседателя совета иудейской религиозной общины г. Бобруйска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b8947d-dbec-4a9d-9671-32a60d5aaaca/conversions/f408b328-72ff-4171-a38f-b0a7c8e2553c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b8947d-dbec-4a9d-9671-32a60d5aaaca/conversions/f408b328-72ff-4171-a38f-b0a7c8e2553c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b8947d-dbec-4a9d-9671-32a60d5aaaca/conversions/f408b328-72ff-4171-a38f-b0a7c8e2553c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96b8947d-dbec-4a9d-9671-32a60d5aaaca/conversions/f408b328-72ff-4171-a38f-b0a7c8e2553c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Красный, зампредседателя совета иудейской религиозной общины г. Бобруйска: "Иудаизм для меня, конечно, это стержень, это вера моих предков, это моя вера, это компас по жизни".

Духовным центром иудеев Бобруйск выбран неслучайно. Этот белорусский город находится недалеко от центра республики. И сегодня синагогу посещают много паломников и туристов. Только в этом году здесь побывали уже свыше 35 тыс. человек.

Идея создания религиозных центров - это объединить людей. Каждая ветка религиозных направлений должна быть друг для друга опорой, поддержкой, должна быть дружба, считает раввин г. Бобруйска Шауль Хабабо.

Ивье - татарская столица Беларуси. В стране проживают 30 мусульманских наций

Единственная деревянная мечеть Беларуси, которая сохранилась с XIX века, является особым местом веры белорусских мусульман. Она сегодня находится на Гродненщине в городе Ивье. Уникальный памятник белорусского исламского наследия возвели еще в 1884-м на средства графини Замойской по решению Таврического муфтията.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecc924c-6a95-42f5-a3d1-eb33686a35ee/conversions/928b682b-cc51-4afb-968e-587a63d2b0ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecc924c-6a95-42f5-a3d1-eb33686a35ee/conversions/928b682b-cc51-4afb-968e-587a63d2b0ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecc924c-6a95-42f5-a3d1-eb33686a35ee/conversions/928b682b-cc51-4afb-968e-587a63d2b0ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eecc924c-6a95-42f5-a3d1-eb33686a35ee/conversions/928b682b-cc51-4afb-968e-587a63d2b0ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Абу-Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

"Там община мусульман была издавна все эти столетия, так сформировалась. В мечети осуществлялись беспрерывно встречи, молитвы и не только поклонения, но и решались многие другие жизненные вопросы".

В Беларуси бережно относятся к храмам, многие из которых входят в сокровищницу историко-культурного наследия страны. Планомерно при поддержке государства знаковые духовные объекты обретают вторую жизнь.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bcd75b9-5e42-4332-906a-bd9bac250f62/conversions/fbaedf72-619a-4bf6-bca4-33b0e938250d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bcd75b9-5e42-4332-906a-bd9bac250f62/conversions/fbaedf72-619a-4bf6-bca4-33b0e938250d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bcd75b9-5e42-4332-906a-bd9bac250f62/conversions/fbaedf72-619a-4bf6-bca4-33b0e938250d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bcd75b9-5e42-4332-906a-bd9bac250f62/conversions/fbaedf72-619a-4bf6-bca4-33b0e938250d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

"Сегодня стоит очень остро вопрос сохранения традиционных ценностей в нашем обществе. А ценности духовные - они общие для всех конфессий".