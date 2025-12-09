Богодель: ЕС сегодня решает вопросы, чтобы как-то его поддержал Китай

Почему Евросоюз нервничает на фоне переговоров Москвы и Вашингтона? Идея мира - самая опасная идея в современной Европе. Особенно если этот мир обсуждают без нее. Пока российские и американские дипломаты, согласно многочисленным утечкам, делают осторожные шаги в сторону остановки конфликта на Украине - в коридорах Брюсселя и столицах ключевых стран-членов ЕС царит нервная, почти лихорадочная атмосфера. Официальные заявления все чаще напоминают не стратегическую аналитику, а ритуальные заклинания: "Победа Украины любой ценой", "Россия должна потерпеть стратегическое поражение". Но чувствуете, что за этим единым фронтом европейского напора скрывается глубинный страх: страх оказаться статистом в пьесе, где главные роли уже распределены между другими.

"Сегодня мир смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, оставляя Европу далеко на периферии. Туда же уже смотрит и Россия, и мы (Республика Беларусь. - Прим. ред.) давно уже перенацелили на Глобальный Юг и на Восток абсолютно все свои векторы приложения усилий. Европа становится по сути своей не особенно-то и интересной, - уверен эксперт. - И тот же самый Макрон, который совсем недавно ездил в Китай, и тот же самый министр внутренних дел Германии, который стремится туда тоже поехать, они ведь сегодня решают вопросы, чтобы как-то их поддержал Китай, потому что сегодня они уже на США опереться не могут. А Россия уже с ними разговаривать просто не хочет. Не то, что на равных, а просто не хочет. И здесь априори остается только одно - накалять обстановку".