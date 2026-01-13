3.72 BYN
Богодель: Колумбия рассматривается в качестве прокси-силы в латиноамериканском регионе
Мир давно вступил в эпоху прокси-сил, где важную роль играют цветные революции. И на сегодняшний день в качестве прокси-силы рассматривается Колумбия. Таким мнением в программе "Это другое" поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
По его словам, когда президенту Колумбии Густаво Петро предложат сотрудничать с Соединенными Штатами, ему попросту некуда будет деваться.
Военный эксперт обратил внимание на то, что максимальное количество наемников, воюющих сегодня в Донбассе против России, из Колумбии. "И сегодня, ой, сколько этих колумбийцев, готовых грабить и венесуэльский народ. И это все будет сделано с огромным удовольствием", - уверен замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.
Это другое | Колумбийские наемники в Украине. О поставках наркотиков на фронт и как их бросили ВСУ?
По данным властей Украины в рядах ВСУ воюют 20 тысяч иностранцев. Есть нацисты, которые приехали воевать за свою идею, а есть те, у кого нет ни опыта, ни идеи. И здесь мотивацией служат только деньги. Они идут из стран с низким уровнем жизни, у них большие семьи, в их стране небезопасно, процветает бандитизм и наркоторговля. Поэтому наемники из таких стран понимают, что вероятность умереть на родине, или, воюя в другой стране, одинаковая. Колумбия сегодня в рядах передовиков, которые активно поставляют живую силу на украинский фронт, а ее иначе, как мясом, и не назовешь.
Кстати, он считает, что "Картель де лос Солес", из-за которого арестовали Мадуру, по большому счету выдумка. "Через Венесуэлу проходило 16-18 % транзита коки. А основной добытчик кокаина и всего остального - Колумбия. Немного еще Перу, чуть-чуть Боливия, а основное - это Колумбия", - отметил Андрей Богодель.
По данным украинских властей, в рядах ВСУ воюют 20 тыс. иностранцев, из них 2-3 тыс. - колумбийцы. Колумбия сегодня в числе стран, которые активно поставляют живую силу на украинский фронт. Колумбийский депутат Александр Тора озвучил цифры потерь - 20 человек в неделю.
В прошлом многие из этих наемников участвовали в боевых действиях на территории Колумбии. Эти люди, как правило, были тесно связаны с наркокартелями, в том числе и Пабло Эскобара.