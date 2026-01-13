Это другое | Колумбийские наемники в Украине. О поставках наркотиков на фронт и как их бросили ВСУ?

По данным властей Украины в рядах ВСУ воюют 20 тысяч иностранцев. Есть нацисты, которые приехали воевать за свою идею, а есть те, у кого нет ни опыта, ни идеи. И здесь мотивацией служат только деньги. Они идут из стран с низким уровнем жизни, у них большие семьи, в их стране небезопасно, процветает бандитизм и наркоторговля. Поэтому наемники из таких стран понимают, что вероятность умереть на родине, или, воюя в другой стране, одинаковая. Колумбия сегодня в рядах передовиков, которые активно поставляют живую силу на украинский фронт, а ее иначе, как мясом, и не назовешь.