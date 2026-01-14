3.71 BYN
Богодель о похищении Мадуро: Нарушено одно из основополагающих табу - не трогать глав государств
Заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в программе "Актуальное интервью" прокомментировал гипотетическое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав это нарушением фундаментального международного табу.
"Само по себе похищение Николаса Мадуро вызвало у всех шок и непонимание, как такое вообще априори возможно. Как могли пролететь вертолеты, загрузить Силию Флорес, Николаса Мадуро и вывезти на вертолете прямо в Америку? Понимание этого вопроса выходило за рамки знаний военной науки. По сути своей, мы с вами стали свидетелями того, что нарушено одно из основополагающих табу - не трогать глав государств", - заявил эксперт.
Богодель напомнил, что Беларусь еще в 2020 году предусмотрела подобные сценарии. "Ситуация, о которой как раз говорил глава государства при вручении премии "За духовное возрождение". Он акцентировал внимание на том, что в 2020 году мы это все предусмотрели. Причем этот вопрос инициировал сам Александр Григорьевич. Он сказал, а что если действительно Президента не станет? Ведь тогда были разработаны четко 2 направления. Первое: если глава государства ушел естественной смертью, власть переходит к руководителю верхней палаты белорусского парламента. А в случае если глава государства уходит насильственной смертью, тогда руководство берет на себя Совет безопасности, вводится чрезвычайное или военное положение, определяются соответствующие меры и обстоятельства. Т.е., по сути, мы уже тогда четко предполагали, что такой сценарий может разыгрываться", - отметил он.
По словам эксперта, сегодня в Беларуси создана надежная система управления. "Мы создали по-настоящему систему. Система работает, когда есть совокупность различных элементов и между ними присутствует положительная корреляция. Именно эти аспекты сегодня созданы: органы государственной власти, органы военной власти. И самое главное, о чем мы иногда забываем говорить, но это важнейший орган - Всебелорусское народное собрание. Это по-настоящему стратегический орган, который может принимать любое решение и, что самое главное, отменять любое решение, - подчеркнул Андрей Богодель. - Очередной ВНС - это показатель того, что все основные вопросы решаются именно там. Сегодня ВНС - это не просто важный государственный орган управления, это прежде всего площадка стратегического диалога, где можно пообщаться и с депутатом, и с министрами, и с главами регионов, и решить любые вопросы либо здесь, либо за пределами площадки в другое время".