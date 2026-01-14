Богодель о похищении Мадуро: Нарушено одно из основополагающих табу - не трогать глав государств

Заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в программе "Актуальное интервью" прокомментировал гипотетическое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав это нарушением фундаментального международного табу.

"Само по себе похищение Николаса Мадуро вызвало у всех шок и непонимание, как такое вообще априори возможно. Как могли пролететь вертолеты, загрузить Силию Флорес, Николаса Мадуро и вывезти на вертолете прямо в Америку? Понимание этого вопроса выходило за рамки знаний военной науки. По сути своей, мы с вами стали свидетелями того, что нарушено одно из основополагающих табу - не трогать глав государств", - заявил эксперт.

Богодель напомнил, что Беларусь еще в 2020 году предусмотрела подобные сценарии. "Ситуация, о которой как раз говорил глава государства при вручении премии "За духовное возрождение". Он акцентировал внимание на том, что в 2020 году мы это все предусмотрели. Причем этот вопрос инициировал сам Александр Григорьевич. Он сказал, а что если действительно Президента не станет? Ведь тогда были разработаны четко 2 направления. Первое: если глава государства ушел естественной смертью, власть переходит к руководителю верхней палаты белорусского парламента. А в случае если глава государства уходит насильственной смертью, тогда руководство берет на себя Совет безопасности, вводится чрезвычайное или военное положение, определяются соответствующие меры и обстоятельства. Т.е., по сути, мы уже тогда четко предполагали, что такой сценарий может разыгрываться", - отметил он.