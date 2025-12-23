Богодель о системе индикаторов, которая помогает противостоять западной гонке вооружений

Генеральным штабом Беларуси разработана система индикаторов, обеспечивающих безопасность государства. Об этом в программе "Это другое" рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Президент на Всебелорусском народном собрании говорил о балансе сил в нашем регионе, напомнил Андрей Богодель. Еще Генри Киссинджер дал четкое определение: баланс сил - это прежде всего экономика, умноженная на военную мощь. И поэтому глава белорусского государства как Президент и Главнокомандующий подводил к тому, что в сегодняшних условиях легкомысленно считать, что нам дадут спокойно 5 лет развиваться.

Программу социально-экономического развития, которую приняли на пятилетку, можно реализовать только в том случае, если мы обеспечим мир на земле, пояснил эксперт. В программе 7 приоритетных направлений. "Среди этих 7 приоритетных направлений отдельное место занимает обороноспособность нашего государства и укрепление оборонного сектора экономики", - подчеркнул замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

В Программе социально-экономического развития статья про обороноспособность появилась впервые, Андрей Богодель пояснил, почему.

Во-первых, Всебелорусское народное собрание проходило на фоне неспокойной обстановки у белорусских границ. "На южных - в Украине - проходит специальная военная операция. И от результатов этой СВО будет зависеть очень многое. Многое зависит и в рамках существования Союзного государства, и в рамках существования ОДКБ, и в целом, каким образом будет выстраиваться архитектура безопасности нашего всего Евро-Азиатского региона. Поэтому, конечно же, это важный аспект", - сказал он.

Сегодня Запад постоянно наращивает свой военный потенциал, отметил Андрей Богодель. "Сегодня польское руководство осуществляет прямую подготовку к ведению военных действий. На следующий год оно запланировало уже более 53 млрд евро только на оборону. Это 4,9 % от ВВП. Это в разы превышает наши траты на оборону. Мы не можем не реагировать на то, что происходит. Литва 5,3 % от ВВП планирует тратить на оборону. 4,9 % и 4,8 % соответственно Латвия и Эстония, - перечислил эксперт. - Т.е., это сумасшедшие траты денег, которые они осуществляют именно на вооружение, военную технику. Соответственно, конечно же, на военную подготовку".

Андрей Богодель:

"Генеральным штабом разработана система индикаторов, обеспечивающих безопасность нашего государства. Мы не можем тратить такие бешеные суммы, которые тратят на сегодняшний день именно страны Североатлантического альянса. И наша одна из главнейших задач - это не быть втянутым в эту гонку вооружений, которая сегодня уже по сути своей началась с западными странами".

"Откуда мы возьмем такие десятки миллиардов долларов на то, чтобы покупать сотни или десятки тысячи танков, - задался он вопросом. - Конечно же, у нас таких денежных средств нет. Мы попросту обрушим нашу экономику. Программа нашего социально-экономического развития совсем про другое - про мир на нашей земле и развитие в течение этой пятилетки. Поэтому выработана система индикаторов".

Система индикаторов

"Первое. На фоне военно-политической обстановки, которая складывается, мы оцениваем, анализируем, что же происходит. Исходя из того, какие системы вооружения появляются в западных странах непосредственно вблизи наших границ, мы определяем, какие у нас есть недостатки, в чем мы уступаем, в каких направлениях. Где-то, может быть, по танкам, где-то, может, по средствам радиоактивной борьбы, где-то, беспилотникам. Исходя из этого, смотрим, каким образом мы можем выровнять общий потенциал, т.е. то значение, которое является интегральным, смотрим, в каких аспектах. И когда у них, например, появляются танковые клинья - десятки, сотни тысяч танков у поляков, у нас вдруг появляется внезапно тактическое ядерное оружие. Для чего? Для того чтобы нивелировать это превосходство в этих средствах", - пояснил Андрей Богодель.

"Буквально совсем недавно мы видим, что немцы начинают сосредотачивать вблизи наших государственных границ свои дополнительные силы. Появляется 45-я танковая бригада, начинаются вопросы, связанные с Шенгеном и т.д. Мы соответственно принимаем на вооружение такие системы, как "Искандер". И сегодня уже вопрос стоит о том, чтобы на наших "Полонезах" в том числе были ракеты с ядерными боеголовками. Мы это не скрываем. Для чего? Для того чтобы нивелировать вот это превосходство, которое сегодня создают вблизи наших границ. Мы эти группировки прекрасно видим", - заверил он.