Богодель о ситуации в Венесуэле: Мы стали свидетелями нарушения табу - не трогать глав государств

Вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" дал четкий ответ любителям "порассуждать" о подобном сценарии в стране: государственная вертикаль подготовлена к любым вызовам. В своем выступлении глава государства также акцентировал внимание на "бешенстве" современного мира.

"То, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство", - отметил Александр Лукашенко.

Говоря о Венесуэле, Президент подчеркнул, что дружественный народ этой страны в свое время подставил Беларуси плечо. "Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, - отметил глава государства. - Накануне я сказал, что если вы, американцы, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят".

"Но вы должны четко понимать: Америка - очень сложная страна. Это не так, как у нас, даже в России и других странах. Я думаю, это скорее всего уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны. Но опять влезли (США. - Прим. ред.) в очень неприятную ситуацию", - заявил белорусский лидер.

Ситуация вокруг Венесуэлы - причина настоящих медиасражений в мировых СМИ. Одни пытаются оправдать вопиющее похищение Николаса Мадуро, другие удивляются, почему весь мир молчит, пока Вашингтон делает его своей "игровой площадкой".

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Бедаруси:

"Похищение Николаса Мадуро вызвало у всех шок и непонимание: как такое вообще возможно? Мы с вами стали свидетелями того, что нарушено одно из основополагающих табу - не трогать глав государств. Глава государства при вручении премии "За духовное возрождение" акцентировал внимание на том, что в 2020 году мы это все предусмотрели. Он сказал: "А что, если действительно Президента не станет?"

Эксперт отметил, что было разработано два четких направления в случае подобной ситуации: "Уже тогда четко предполагалось, что такой сценарий может разыграться. На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что мы создали настоящую систему".

"Вопросы, связанные с изменением архитектуры международной безопасности, сегодня уже налицо не только в Западном полушарии, они четко определяются на территории европейской части нашего континента, где располагается Североатлантический альянс", - сказал Андрей Богодель.