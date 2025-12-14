Богодель рассказал, на что нужно обратить внимание в американской Стратегии нацбезопасности

Белый дом опубликовал Стратегию национальной безопасности на 33 страницах. Какие важные моменты стоит отметить, в программе "Актуальное интервью" рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Стратегия национальной безопасности была подписана Трампом в ноябре, а узнали о ней только 5 декабря, обратил внимание военный эксперт. "Причем упала она как снег на голову. Больше всего почему-то не ожидали европейцы. Достаточно много интересных вопросов, связанных с тем, что придется перерабатывать многие натовские документы после того, как будет сформирована определенная военная позиция Соединенных Штатов, подготовленная под данную Стратегию национальной безопасности", - считает Андрей Богодель.

По его словам, все долго думали, что Трамп блефует: с утра одно говорит, вечером - другое. К 28 пунктам мирного плана по Украине относились без особого интереса, и европейцы перекроили их до 19. А когда все открыли Стратегию национальной безопасности, вдруг оказалось, что там написано все, о чем говорили Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Скотт Бессант. "Все это время они не обманывали, никого за нос не водили, все четко и по существу, как и говорил Трамп. Но ведь кто-то же довел Соединенные Штаты сегодня до ручки. Кто-то же довел эту Европу, в которой сегодня ни одно государство даже не имеет своей субъектности. Ведь это произошло. Оказалось, не Путин виноват", - усмехнулся он.

"Оказывается, все стратегии, которые формировались после холодной войны, были ошибочны. Они вели в никуда и просто растрачивали силы Соединенных Штатов, заставляя их распыляться. Союзники и конкуренты постоянно пользовались этим. Весь мир во многом не то чтобы жил за счет них, но Соединенные Штаты были вынуждены оплачивать многие проекты, которые были априори невыгодны самой Америке. А деваться было некуда, потому что были такие стратегии".

Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси напомнил, что в 1986 году при Рональде Рейгане начали создаваться стратегии национальной безопасности как системный документ, формирующий концепцию того, как Америка себя видит в этом мире, что они требуют от всего остального мира, какие принципы, какие установки дают, чтобы все четко понимали, куда идут США и что от них вообще по большому счету ждать.

"Когда Рональд Рейган первые свои стратегии формировал, он писал именно о противостоянии империи зла - Советскому Союзу и Объединенному Варшавскому договору. И если внимательно перечитать эту Стратегию национальной безопасности и прочие документы, там все нацелено на то, что война с Советским Союзом неизбежна. И там холодком ядерной войны попахивает, - рассказал Андрей Богодель. - Когда распался Советский Союз, появились совершенно новые стратегии национальной безопасности. Джордж Буш-старший и Билл Клинтон в основном упивались тем, что Америка - по-настоящему победитель. И на тот момент они должны были выстраивать гегемонию, однополярный мир. В той Стратегии национальной безопасности можно увидеть, что и врагов-то, в принципе, не осталось у Соединенных Штатов. Империя зла рухнула, вокруг них мир победил. Провозглашали многие и то, что это, наверное, уже конец истории. Демократия победила".

Потом, по его словам, при Джордже Буше-младшем уже запахло милитаризмом. Появились новые вызовы - борьба с терроризмом, "Аль-Каида", все остальные организации. Соединенные Штаты начали понимать, что нужно действовать только с позиции силы. Усилилось формирование определенных вооруженных сил. "В 2000-х годах впервые заговорили о том, что Соединенные Штаты должны быть готовы вести одновременно две большие войны: с Китаем и с Российской Федерацией. Но заговорили еще достаточно скромно. При Бараке Обаме Стратегия национальной безопасности в большей степени создавалась на фоне рецессии (понимание того, что не все получилось в Ираке, в Афганистане, были большие проблемы). Появилась очень своеобразная Стратегия национальной безопасности. Когда пришел потом Трамп к власти, все сводилось к тому, что Америка должна быть великой, и им не нужны союзы, они сами, в принципе, со всем справятся", - перечислил он.

Военный эксперт пояснил, что суть доктрины Монро в том, что западное полушарие - это исключительная зона американских интересов (это идет с 1823 года, когда она была написана), задний двор США, и никто туда не имеет права попасть без разрешения Соединенных Штатов. Доктрина Монро в редакции Трампа предполагает, что только США определяют, кто туда может прийти.

Говоря о противоречиях, которые возникли в Карибском бассейне, он отметил, что они слишком глубинные. Это касается Венесуэлы и Колумбии. "Возможно ли сегодня разрешить все эти вопросы, сказать достаточно сложно. Но, тем не менее, Соединенные Штаты четко определили: они будут эти вопросы дожимать. Тем более, там написано, что наибольшую опасность как раз в Западном полушарии представляют наркокартели и, конечно же, глобалисты", - сказал Андрей Богодель.

"Про БРИКС нет ни слова в Стратегии национальной безопасности. Сразу после доктрины Монро идет Азия. И там все вокруг Китая. 49 раз его упоминают. Он упоминает везде, что это основной конкурент. Во-первых, произошло очень сильное смещение в вопросах экономики, большой дисбаланс в торговле, этот дисбаланс нужно выравнивать, опираясь на всех партнеров США в этом регионе. А партнерство - это прежде всего Япония, Южная Корея, Тайвань (про который там говорится 8 раз), страны АСЕАН и, самое главное, это выход на QUAD и на Индию. Соединенные Штаты делают ставку на Индию. США по-прежнему ищут слабое звено, которое будет работать на Соединенные Штаты", - считает эксперт.

По его словам, Евросоюзу очень много отводится в доктрине. Америка не желает видеть такого надгосударственного образования, которое привело к тому, что сегодня Европа не выглядит как Европа, а через 20 лет, есть предположение, она вообще не будет европейской. "И будут ли они выполнять Устав НАТО - под огромным вопросом. Хотя никто не собирается убирать Североатлантический альянс. Североатлантический альянс остается как основной субъект, который контролирует военную политику внутри этого важнейшего региона. Вопросы России и Европы будут решаться между двумя этими субъектами. Конечно же, под контролем Соединенных Штатов Америки, - считает Андрей Богодель. - Европа должна наращивать свои усилия для того, чтобы быть в состоянии противостоять любому противнику, который претендует на гегемонию в этом регионе. Априори понятно, какая страна может на это претендовать. Усилия еще сосредотачиваются на том, что Соединенные Штаты и Трамп видят государство как национальное образование, как субъекты, с которыми можно вести переговоры о партийных линиях, о направлениях идеологии. Все-таки это однозначно будет правый крен, это прослеживается".

Нет ни одного слова и вопроса об Арктике, - обратил внимание эксперт. Хотя очень много о ней говорили. "Так что и Гренландия, и Канада пока могут спать спокойно", - заверил он.

"Очень интересный момент, связанный с Британией и Ирландией: Соединенные Штаты видят, что Британия должна снова стать великой, они будут ей помогать. Что под этими словами кроется, достаточно сложно сказать, потому что Кир Стармер буквально пару дней назад заявил о том, что выход из Евросоюза был ошибкой", - отметил Андрей Богодель.