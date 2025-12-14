3.72 BYN
Богодель рассказал, на что нужно обратить внимание в американской Стратегии нацбезопасности
Белый дом опубликовал Стратегию национальной безопасности на 33 страницах. Какие важные моменты стоит отметить, в программе "Актуальное интервью" рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Стратегия национальной безопасности была подписана Трампом в ноябре, а узнали о ней только 5 декабря, обратил внимание военный эксперт. "Причем упала она как снег на голову. Больше всего почему-то не ожидали европейцы. Достаточно много интересных вопросов, связанных с тем, что придется перерабатывать многие натовские документы после того, как будет сформирована определенная военная позиция Соединенных Штатов, подготовленная под данную Стратегию национальной безопасности", - считает Андрей Богодель.
По его словам, все долго думали, что Трамп блефует: с утра одно говорит, вечером - другое. К 28 пунктам мирного плана по Украине относились без особого интереса, и европейцы перекроили их до 19. А когда все открыли Стратегию национальной безопасности, вдруг оказалось, что там написано все, о чем говорили Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Скотт Бессант. "Все это время они не обманывали, никого за нос не водили, все четко и по существу, как и говорил Трамп. Но ведь кто-то же довел Соединенные Штаты сегодня до ручки. Кто-то же довел эту Европу, в которой сегодня ни одно государство даже не имеет своей субъектности. Ведь это произошло. Оказалось, не Путин виноват", - усмехнулся он.
Андрей Богодель:
"Оказывается, все стратегии, которые формировались после холодной войны, были ошибочны. Они вели в никуда и просто растрачивали силы Соединенных Штатов, заставляя их распыляться. Союзники и конкуренты постоянно пользовались этим. Весь мир во многом не то чтобы жил за счет них, но Соединенные Штаты были вынуждены оплачивать многие проекты, которые были априори невыгодны самой Америке. А деваться было некуда, потому что были такие стратегии".
Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси напомнил, что в 1986 году при Рональде Рейгане начали создаваться стратегии национальной безопасности как системный документ, формирующий концепцию того, как Америка себя видит в этом мире, что они требуют от всего остального мира, какие принципы, какие установки дают, чтобы все четко понимали, куда идут США и что от них вообще по большому счету ждать.
"Когда Рональд Рейган первые свои стратегии формировал, он писал именно о противостоянии империи зла - Советскому Союзу и Объединенному Варшавскому договору. И если внимательно перечитать эту Стратегию национальной безопасности и прочие документы, там все нацелено на то, что война с Советским Союзом неизбежна. И там холодком ядерной войны попахивает, - рассказал Андрей Богодель. - Когда распался Советский Союз, появились совершенно новые стратегии национальной безопасности. Джордж Буш-старший и Билл Клинтон в основном упивались тем, что Америка - по-настоящему победитель. И на тот момент они должны были выстраивать гегемонию, однополярный мир. В той Стратегии национальной безопасности можно увидеть, что и врагов-то, в принципе, не осталось у Соединенных Штатов. Империя зла рухнула, вокруг них мир победил. Провозглашали многие и то, что это, наверное, уже конец истории. Демократия победила".
Потом, по его словам, при Джордже Буше-младшем уже запахло милитаризмом. Появились новые вызовы - борьба с терроризмом, "Аль-Каида", все остальные организации. Соединенные Штаты начали понимать, что нужно действовать только с позиции силы. Усилилось формирование определенных вооруженных сил. "В 2000-х годах впервые заговорили о том, что Соединенные Штаты должны быть готовы вести одновременно две большие войны: с Китаем и с Российской Федерацией. Но заговорили еще достаточно скромно. При Бараке Обаме Стратегия национальной безопасности в большей степени создавалась на фоне рецессии (понимание того, что не все получилось в Ираке, в Афганистане, были большие проблемы). Появилась очень своеобразная Стратегия национальной безопасности. Когда пришел потом Трамп к власти, все сводилось к тому, что Америка должна быть великой, и им не нужны союзы, они сами, в принципе, со всем справятся", - перечислил он.
Военный эксперт пояснил, что суть доктрины Монро в том, что западное полушарие - это исключительная зона американских интересов (это идет с 1823 года, когда она была написана), задний двор США, и никто туда не имеет права попасть без разрешения Соединенных Штатов. Доктрина Монро в редакции Трампа предполагает, что только США определяют, кто туда может прийти.
Говоря о противоречиях, которые возникли в Карибском бассейне, он отметил, что они слишком глубинные. Это касается Венесуэлы и Колумбии. "Возможно ли сегодня разрешить все эти вопросы, сказать достаточно сложно. Но, тем не менее, Соединенные Штаты четко определили: они будут эти вопросы дожимать. Тем более, там написано, что наибольшую опасность как раз в Западном полушарии представляют наркокартели и, конечно же, глобалисты", - сказал Андрей Богодель.
"Про БРИКС нет ни слова в Стратегии национальной безопасности. Сразу после доктрины Монро идет Азия. И там все вокруг Китая. 49 раз его упоминают. Он упоминает везде, что это основной конкурент. Во-первых, произошло очень сильное смещение в вопросах экономики, большой дисбаланс в торговле, этот дисбаланс нужно выравнивать, опираясь на всех партнеров США в этом регионе. А партнерство - это прежде всего Япония, Южная Корея, Тайвань (про который там говорится 8 раз), страны АСЕАН и, самое главное, это выход на QUAD и на Индию. Соединенные Штаты делают ставку на Индию. США по-прежнему ищут слабое звено, которое будет работать на Соединенные Штаты", - считает эксперт.
По его словам, Евросоюзу очень много отводится в доктрине. Америка не желает видеть такого надгосударственного образования, которое привело к тому, что сегодня Европа не выглядит как Европа, а через 20 лет, есть предположение, она вообще не будет европейской. "И будут ли они выполнять Устав НАТО - под огромным вопросом. Хотя никто не собирается убирать Североатлантический альянс. Североатлантический альянс остается как основной субъект, который контролирует военную политику внутри этого важнейшего региона. Вопросы России и Европы будут решаться между двумя этими субъектами. Конечно же, под контролем Соединенных Штатов Америки, - считает Андрей Богодель. - Европа должна наращивать свои усилия для того, чтобы быть в состоянии противостоять любому противнику, который претендует на гегемонию в этом регионе. Априори понятно, какая страна может на это претендовать. Усилия еще сосредотачиваются на том, что Соединенные Штаты и Трамп видят государство как национальное образование, как субъекты, с которыми можно вести переговоры о партийных линиях, о направлениях идеологии. Все-таки это однозначно будет правый крен, это прослеживается".
Нет ни одного слова и вопроса об Арктике, - обратил внимание эксперт. Хотя очень много о ней говорили. "Так что и Гренландия, и Канада пока могут спать спокойно", - заверил он.
"Очень интересный момент, связанный с Британией и Ирландией: Соединенные Штаты видят, что Британия должна снова стать великой, они будут ей помогать. Что под этими словами кроется, достаточно сложно сказать, потому что Кир Стармер буквально пару дней назад заявил о том, что выход из Евросоюза был ошибкой", - отметил Андрей Богодель.
Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси поразило, что очень мало говорилось об Африке. "Африка осталась абсолютно в тени. Там буквально меньше одной странички из 33-страничного документа, где говорится о гуманитарных вопросах, о каких-то интересах. Поэтому Соединенные Штаты пока еще на Африку глаз окончательно не положили. Понятно, там работают Китай, Россия, страны Европы. Но расслабляться никому не придется, потому что сегодня уже Америка не видит себя тотальным гегемоном, жандармом, она себя видит точечным хищником, который сам выбирает, где есть интересы и при помощи чего можно сделать Америку самой великой, потому что "Америка превыше всего" - это главный лозунг. "Мир через силу и Америка превыше всего", - резюмировал эксперт.