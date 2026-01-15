3.71 BYN
Богодель рассказал об отличиях в политике Трампа и Путина
Меняется архитектура международной безопасности и не только в западном полушарии, но и на европейской части континента, где располагается Североатлантический альянс. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
"Буквально на днях прошла встреча в Париже, где "коалиция желающих" во главе с Макроном и Стармером пыталась навязать свою точку зрения через Зеленского и надавить на американцев, - напомнил он. - Президент Беларуси сказал очень правильно, что мы имеем дело со спектаклем: хороший полицейский, плохой полицейский, где разыгрывают спектакль с целью навязать свою точку зрения. Сначала это было 28 пунктов Трампа, потом стало 20. Но суть одна и та же - готовить Россию потихоньку, на медленном огне, чтобы она приняла то, что предлагали еще год назад Стармер и Макрон, возможно, в обмен на ослабление давления или снятие санкций".
Эксперт отметил, что многие говорит про дух Анкориджа, где прошли российско-американские переговоры. "Это же Анкоридж! Сколько там было решено. А вы обращали внимание, а что было решено в Анкоридже? Ведь любые международные мероприятия, ценность и эффективность определяются количеством подписанных документов. А мы видели хоть один подписанный документ на уровне президентов? А может быть на уровне дипломатических миссий? Нет. А это значит, что Трамп от своих слов может отказаться очень легко", - считает он.
Заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии обратил внимание, что отличие Трампа от Путина заключается в том, что американский лидер играет в свою игру. "А Путин - это старая профессиональная школа, где слово "политика" - это закон, это кремень. Этим они и пытаются пользоваться", - уверен эксперт.
Андрей Богодель:
"Что касается духа Анкориджа, многие говорят: "Это же практически повеяло Ялтинскими соглашениями, Потсдамом, минимум Тегераном 1943 года". А я хочу сказать, мне это напоминает только одно - Стамбул 2.0, где Россия предложит либо красивую капитуляцию, либо давайте просто воевать".