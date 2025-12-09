Богодель: Страны Запада готовятся к вооруженному противостоянию с РФ

Страны Запада готовятся к вооруженному противостоянию с Российской Федерацией. Таким наблюдением в программе "Это другое" поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

За последний месяц поляки успели плюнуть в душу абсолютно всем, заметил военный эксперт. "Поехал Туск в Германию, заявил про то, что происходило 80 лет назад, еще напомнил немцам о репарациях. Немцы тут же заявили: нет, ребята, все, что нужно, мы вам заплатили, отстаньте от нас. Буквально сразу же Кароль Навроцкий перенял эстафетную палочку и заявил о том, что москали понимают только силу", - сказал Андрей Богодель.

Подобные заявления, по его словам, звучат не только от поляков, но и от немцев. "Совсем недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что немцы прожили последнее мирное лето и что к войне надо готовиться буквально к 2029 году, - напомнил эксперт. - Главный инспектор бундесвера Карстен Бройер полностью подтвердил слова своего старшего коллеги о том, что с Российской Федерацией (и я понимаю, с Республикой Беларусь) они готовятся к войне именно к 2028-2029 году".

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о том, что на сегодняшний день они рассматривают возможность нанесения по России превентивного удара.

"О чем все это говорит? - задается вопросом Андрей Богодель . - Это говорит о том, что реально сегодня страны Запада готовятся к вооруженному противостоянию с Российской Федерацией. И это не случайно".

Он обратил внимание, что буквально недавно прошли переговоры Зеленского с "коалицией желающих", на которых Мерц, Макрон, Стармер разрабатывали свою концепцию, как противостоять не только России, но и Соединенным Штатам. "А ведь буквально 5 декабря была опубликована стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, и там черным по белому написано: все, что происходило после окончания холодной войны, Соединенные Штаты готовы признать ошибкой, - заметил эксперт. - Значит, на сегодняшний день страны Запада, по большому счету, ошибались. Ошибались в своей политике расширения НАТО на восток. Ошибались в своей политике, когда об этом предупреждал Путин в 2007 году на Мюнхенской конференции. Они не слышали нас, когда была операция в Грузии 08.08.08. Или в декабре 2021 года, когда Рябков выступил со своим меморандумом и сказал: подождите, у нас есть свои интересы, ради которых мы должны действовать. И заявил, что дальше расширения НАТО на восток не будет, и что сегодня Украина - это наше цивилизационное пространство".

"Они нас не слышали, и сегодня США поняли, что все это идет к тотальной войне. А тотальная война на сегодняшний день - это всеобщее всесожжение. Ракетное всесожжение", - предупредил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

Андрей Богодель:

"Владимир Владимирович Путин совсем недавно сказал: "Европа желает воевать? Пожалуйста, хоть сегодня!" То есть Российская Федерация реально сегодня обладает необходимым потенциалом, обладает той силой, которая способна сокрушить абсолютно любого противника. Но нужно ли сегодня этой России? Вряд ли".