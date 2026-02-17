Богодель: У военно-политического руководства есть четкое понимание всех происходящих процессов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/947b7273-7a3b-47f7-8d8b-f1b4e698f016/conversions/4e0ae9a3-2b07-4684-890a-20e13a733f52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/947b7273-7a3b-47f7-8d8b-f1b4e698f016/conversions/4e0ae9a3-2b07-4684-890a-20e13a733f52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/947b7273-7a3b-47f7-8d8b-f1b4e698f016/conversions/4e0ae9a3-2b07-4684-890a-20e13a733f52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/947b7273-7a3b-47f7-8d8b-f1b4e698f016/conversions/4e0ae9a3-2b07-4684-890a-20e13a733f52-xl-___webp_1920.webp 1920w

Действовать против Запада надо с точки зрения их протестантской психологии, которая поставлена во главу угла, где Бог любит не всех, Бог любит сильных, и мир должен быть построен через силу. Таким мнением в программе "Это другое" поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Это другое | Почему весь Запад напрягся? Раскрываем тайны проверки боеготовности ВС РБ Проверка боевой готовности Вооруженных Сил - это ответ на системную подготовку наших западных соседей к военным действиям. 17.02.2026 23:09

Он напомнил, что Александр Лукашенко отметил, что никто такие огромные средства вбухивать в оборону просто так не будет. "Он сказал это, находясь в Бишкеке на саммите ОДКБ, что сегодня мы из Беларуси смотрим на все происходящее практически как из осажденной крепости. Т.е. это еще раз говорит о том, что именно подготовка на сегодняшний день началась с чего-то крупного. Они должны понимать, от нас исходит четкая убежденность в том, что сунетесь к нам - мало не покажется никому. Нам неважно, как вы воспринимаете. Сдерживаем мы вас, не сдерживаем, угрожаем, не угрожаем. Прежде всего мы должны исходить из того, что нужно действовать с точки зрения их протестантской психологии, которая поставлена во главу угла, где Бог любит не всех, Бог любит сильных, и мир должен быть построен через силу. Раз через силу, будьте добры, вы эту силу при случае получите обязательно".

"Мы тоже должны понимать, что вряд ли в этих условиях на данный момент нам удастся где-то отсидеться в стороне. Нам нужно действовать активно", - считает он.

Андрей Богодель:

"У нашего военно-политического руководства есть четкое понимание всех происходящих процессов. Отсюда и начало такого грандиозного подхода именно к проверкам. Молодцы, что они придумали не как масштабное учение, а как проверка, идущая в двух основных направлениях. Первое направление проводит государственный секретарь Совета безопасности. Это то, чем руководит Президент и лично проверяет как Главнокомандующий. Второе направление - это Министерство обороны, где лично руководит министр обороны. С одной стороны, проверка сил немедленного реагирования. С другой стороны, проверка основных оборонительных сил к отмобилизованию с проведением боевого слаживания и всех остальных вопросов".

"Сегодня уже ясно, что пришло время эту силу начинать демонстрировать. В противном случае нас никто понять правильно не может в этом мире", - уверен он.