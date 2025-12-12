Более 1 млн 240 тыс. европейцев воспользовались белорусским безвизом с начала его действия

Жители европейских стран с благодарностью восприняли новость о продлении безвизового въезда в Беларусь на весь следующий год. Наша страна создает все условия для комфортного и безопасного пребывания каждого человека. Отсюда и такая популярность у путешественников.

Беларусь в очередной раз демонстрирует миру свое гостеприимство. Наша страна открыта для зарубежных гостей. Только за этот год белорусское направление для путешествий выбрали более 210 тыс. человек из 38 стран, включенных в список безвиза.

Пятничный поток легковушек из Евросоюза в Беларусь легко объясняется повышенным интересом иностранцев к нашей стране. Едут на выходные к родственникам, в планах и закупиться к праздникам. Да и каких-то особенных поводов, благодаря безвизу, для путешествия не нужно. Но вот спонтанно организовать поездку сейчас не получится. Латвийская сторона ввела электронную очередь, некорректная работа которой вызывает вопросы у туристов.

"Развивается Беларусь, очень доволен. И я считаю, что когда безвизовый въезд, это больше туристов", - считает гость Беларуси.

Латвия корректирует планы европейцев

Корректировать потоки европейцев в Беларусь Латвия пытается со старта нашего безвиза. Начинали с запугиваний. Но не помогло: люди продолжали посещать Беларусь. Далее - целая вереница барьеров. Среди новых - запрет на пересечение латвийской границы для автобусов нерегулярных рейсов. Проще говоря, для туристических перевозчиков.

"Заходим в магазины, что-то купим, необходимые продукты какие-то, то, что мама попросит. Все прекрасно, люди замечательные, все хорошо", - рассказала женщина.

Гостеприимство и безопасность

Самый большой поток - из соседних стран: Литвы, Латвии и Польши. Привлекательным направление оказалось и для жителей Германии - 22 тыс. граждан этой страны приехали погостить в Беларусь во время действия расширенного безвиза.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

"Условия въезда в Беларусь для европейцев остаются прежними. Они могут пересекать белорусскую границу в безвизовом порядке во всех наземных международных пунктах пропуска, а также в аэропортах. Срок пребывания в стране без визы 30 суток со дня въезда. Но для граждан сопредельных Польши, Литвы и Латвии он установлен до 90 суток".

"Пользуемся безвизом, путешествуем. Большой театр в Беларуси несколько раз посещали. Пользуемся моментом. Культурную часть совмещаем с медицинской, потому что у вас медицинские услуги очень доступны и очень даже привлекательны, будем так говорить", - считает гость Беларуси.

Медицинский туризм

Санаторий "Неман-72" в Гродно пользуется спросом среди иностранцев. Побывав однажды, многие возвращаются. Житель Белостока Эугениуш Зиневич в восторге от белорусской здравницы. Широкий спектр услуг и живописная природа - все для комфортного отдыха гостей.

Эугениуш Зиневич, житель Белостока (Польша):

"Важно, что вы не изолируетесь от других, что можно свободно приезжать сюда. Вы не стыдитесь своих достижений, можете просто позволить другим приехать и посмотреть, каково это - жить в Беларуси. Лично я очень доволен. Это мой второй визит в этот санаторий. Персонал очень хорошо подготовлен. У меня проблемы с позвоночником, и я слышал, что здесь работает очень хороший невролог. И лечение мне помогло".

Ирина Луканская, главный врач санатория "Неман-72":

"Приезжают за здоровьем, профессиональными и грамотными лечебными процедурами, консультациями докторов, ради доброжелательного отношения пероснала, достаточно высокого сервиса и, конечно, нашей природы. В этом году количество иностранных граждан, которых мы оздоровили, увеличилось на 47 %".