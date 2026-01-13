Более 1 млн рублей из спецфонда Президента будет направлено на поддержку одаренной молодежи

В 2026 году на поддержку одаренной молодежи Беларусь направит из бюджета более миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Так, стипендии Президента назначены 194 студентам вузов. Аналогичная поддержка предусмотрена для 55 аспирантов, работающих над актуальными научными исследованиями.

Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 38 победителей международных олимпиад и конкурсов. Специальными премиями поощрены 320 учащихся, курсантов и студентов.