3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Более 2 трлн долларов - ущерб, нанесенный Беларуси во время Великой Отечественной войны
Ущерб, нанесенный Беларуси во время Великой Отечественной войны предварительно оценен в сумму, превышающую 2 трлн долларов. И эта цифра - лишь прямой материальный урон, без учета человеческих жизней и культурных ценностей. Об этом сегодня в Минске рассказал генеральный прокурор Беларуси во время III Международной научно-практической конференции, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В числе главных тем обсуждения - создание новой международной конвенции о геноциде - современной, без сроков давности. К слову, Беларусь сегодня идет в авангарде этой работы.
"Нельзя допустить, что бы сегодня неонацисты диктовали политику и навязывали свои идеи. Именно с таким посылом начал сегодняшнюю конференцию генеральный прокурор Беларуси. Международный научный форум в Минске приурочили к годовщине принятия конвенции ООН о предупреждении геноцида".
Это уже 3 международная научно-практическая конференция. Среди участников - высшие должностные лица нашей страны, а также представители из стран ближнего и дальнего зарубежья, включая ученых и экспертов из Италии, Болгарии, Грузии, Польши, России и США.
Трагедия той войны - часть общей памяти всех народов, прошедших через этот ад. А каждый разоблаченный каратель, каждая восстановленная судьба - это наш вклад в защиту правды. О которой, к сожалению, на западе стали забывать…
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
"В конечном итоге мы сегодня видим, что Европейский Союз, Западная Европа, опять же по лекалам Гитлера, готовится к новому крестовому походу, кровавому походу сюда на наши земли. И зная страшную правду о тех зверствах, которые творили их предки на оккупированных территориях, мы понимаем, что может ждать в 21 веке те народы, которые опять попадут или могут попасть под пяту неонацистов. Коричневая чума - вот то самое большое зло, которое есть в истории человечества. С ним нужно бороться, о нем нужно говорить правду".
После войны была проделана огромная работа по осуждению нацизма. Но сегодня некоторые положения тех послевоенных соглашений уже устарели и не отвечают современным реалиям. Поэтому звучит предложение: миру нужна новая, современная конвенция о недопущении геноцида. Документ, который был бы адаптирован к вызовам XXI века и учитывал современные подходы к оценке таких преступлений.
Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:
"Мы очень тесно сотрудничаем с Генеральной прокуратурой Беларуси и Следственным комитетом Беларуси по этому вопросу. Обмениваемся архивными материалами и информацией, которую получаем. Мы в России добились того, что в 34 регионах Российской Федерации состоялись судебные решения о преступлении геноцида против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эти приговоры закрепляют юридическое и историческое значение наших результатов совместной работы с Генеральной прокуратурой Беларуси и Следственным комитетом Беларуси по расследованию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны".
Крайне важный вопрос сегодня это - признание на международном уровне факта геноцида белорусского народа. Еще одна актуальная тема - материальная компенсация. Согласно данным правительственной комиссии, ущерб, нанесенный Беларуси во время войны, оценивается в колоссальную сумму - более 2 - х триллионов долларов.
Сергей Кондратьев, зампредседателя Верховного суда Беларуси:
"Верховным судом на сегодняшний день рассмотрено пять уголовных дел, связанных с геноцидом белорусского народа. В результате расследования Генеральной прокуратуры ряда дел поименно установлены эти пять человек, которые в годы Великой Отечественной войны, находясь на стороне оккупантов, осуществляли многочисленные карательные операции на территории бывшей БССР. В результате чего было уничтожено более трех миллионов человек. На сегодняшний день установлено, что свыше 12 тысяч деревень было сожжено и чуть менее 300 деревень повторили судьбу Хатыни".
К слову, эта работа продолжается - в текущем году будет подано еще одно дело против одного из генералов СС, а в следующем году планируется не менее 7 уголовных дел. И это будут материалы в отношении конкретных палачей, которые не понесли наказание.
Игорь Сергеенко, председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Говорить об этом надо. Мы осуждаем геноцид. Соответственно, приняты в течение последних лет законопроекты, которые касаются этой темы и вопросов исторической памяти. Историческая память о войне - это и подвиг на полях сражений, в партизанских отрядах, но это память о тех людях, которые безвинно были уничтожены фашистами, не оказывая фактически реального вооруженного сопротивления".
В обстановке, когда идет переписывание истории важно, чтобы голос белорусов звучал громко на весь мир. В этом вопросе, как и после войны все благоразумные страны должны быть единым фронтом.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Как сказал Президент, каждому поколению белорусов уготована своя судьба. Одним пришлось сражаться и отдавать свои жизни за нашу Родину, другим поколениям - сохранять память о подвиге наших предков и, конечно, сохранить мир. Так вот эти две задачи напрямую касаются людей в погонах. Первое, отдать жизнь за свою Родину по умолчанию - это долг любого человека в погонах. Но первая, наверное, самая главная сейчас задача - это сохранить мир. И сегодня сохранение исторической памяти и сохранение мира - это неразрывные процессы".
Сегодня есть четкий механизм работы с прошлым. Это кропотливое изучение архивных дел, исследование мест трагедий, работа с документами и, самое главное, встречи со свидетелями. Показания более 9 тысяч человек, которые лично видели зверства оккупантов, уже легли на архивные видеокадры. Но живых свидетелей с каждым годом становится все меньше. Поэтому сегодня наш общий долг - каждого белоруса - успеть сохранить их голоса, их память. Чтобы ни один факт, ни одна судьба не были забыты.