Более 34 тыс. белорусских девочек получили прививку от ВПЧ - вакцинация продолжается

В Беларуси продолжается вакцинация против вируса папилломы человека. Специалисты ежегодно выявляют около 1 тыс. новых случаев заболевания. Среди гинекологических онкозаболеваний - рак шейки матки на втором месте.

В Беларуси уже более 34 тыс. девочек 11 лет получили первую дозу вакцины против ВПЧ. Прививка делается бесплатно либо в школе, либо в поликлинике.