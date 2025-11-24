3.69 BYN
Более 34 тыс. белорусских девочек получили прививку от ВПЧ - вакцинация продолжается
Автор:Редакция news.by
В Беларуси продолжается вакцинация против вируса папилломы человека. Специалисты ежегодно выявляют около 1 тыс. новых случаев заболевания. Среди гинекологических онкозаболеваний - рак шейки матки на втором месте.
В Беларуси уже более 34 тыс. девочек 11 лет получили первую дозу вакцины против ВПЧ. Прививка делается бесплатно либо в школе, либо в поликлинике.
В 2025 году наша страна присоединилась к более чем 150 странам мира в деле проведения вакцинации против ВПЧ.