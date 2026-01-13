3.70 BYN
Более 8 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники задействованы в уборке снега в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Более 8 тыс. 200 человек и 1 тыс. 740 единиц техники очищают города и деревни от снега по всей Беларуси. Только в Минской области за 3 дня вывезено более 54 тыс. куб. м снега.
Работники ЖКХ продолжают принимать оперативные меры по обработке территорий. С 8 января использовано свыше 72 тыс. тонн противогололедных материалов.
Коммунальные службы работают круглосуточно. ЖКХ проводит постоянный мониторинг состояния улиц и пешеходных путей. Для уборки дополнительно привлечено более 700 работников сторонних организаций.