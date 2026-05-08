Более 90 % граждан Беларуси интересуются историческим прошлым страны

Согласно данным Института социологии Национальной академии наук, историческим прошлым страны интересуются более 90 % граждан. Почти столько же называют 9 Мая самой значимой датой в становлении белорусской государственности. Знания о событиях 40-х белорусы чаще всего черпают из телеэфиров, документальных фильмов и рассказов родных. Эти источники назвали свыше 40 % граждан.