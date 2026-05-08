3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Более 90 % граждан Беларуси интересуются историческим прошлым страны
Для белорусов память о Великой Отечественной войне является фундаментом национальной идентичности.
Согласно данным Института социологии Национальной академии наук, историческим прошлым страны интересуются более 90 % граждан. Почти столько же называют 9 Мая самой значимой датой в становлении белорусской государственности. Знания о событиях 40-х белорусы чаще всего черпают из телеэфиров, документальных фильмов и рассказов родных. Эти источники назвали свыше 40 % граждан.
Героическое наследие республики ассоциируется прежде всего с массовым партизанским движением и обороной Брестской крепости.
9 Мая - символ единства и глубокого уважения к подвигу предков. Этот день связывает воедино судьбы разных поколений. Личная память каждой семьи - часть общей истории страны.