Более миллиона европейцев посетили Беларусь по безвизу

С начала 2026 года Беларусь в безвизовом порядке посетили более 29 тыс. граждан европейских стран. Всего с момента введения безвизового режима в стране побывали свыше 1млн 287 тыс. жителей Европы.

Больше всего гостей приехали из Литвы - более 672 тыс. человек, из Латвии - свыше 400 тыс., из Польши - почти 139 тыс.