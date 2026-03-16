Более миллиона европейцев посетили Беларусь по безвизу
Автор:Редакция news.by
С начала 2026 года Беларусь в безвизовом порядке посетили более 29 тыс. граждан европейских стран. Всего с момента введения безвизового режима в стране побывали свыше 1млн 287 тыс. жителей Европы.
Больше всего гостей приехали из Литвы - более 672 тыс. человек, из Латвии - свыше 400 тыс., из Польши - почти 139 тыс.
Кроме того, после расширения безвиза для 35 европейских стран с июля 2025 года в Беларусь въехали более 62 тыс. человек. Безвизовый режим для граждан 38 европейских государств действует до конца 2026 года.