1 июня Министр труда и соцзащиты посетил Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов

Забота, ставшая государственным приоритетом: 1 июня в Беларуси отмечается День защиты детей. В стране делается все, чтобы маленькие белорусы всесторонне развивались: гарантированы бесплатная медицина и доступное образование, выплачиваются пособия, а многодетные семьи получают весомую поддержку в виде семейного капитала.

Вся государственная поддержка, которая выстраивается от рождения ребенка до его взросления, становления, до поступления в ВУЗ, оказывается, абсолютно безвозмездно и поддерживает белорусских детей на каждом этапе его становления.

В этот день праздничные мероприятия проходят по всей стране. Министр труда и соцзащиты посещает Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов. В центр прибыло огромное количество гостей. Для ребят подготовили огромное количество мастер-классов, творческих конкурсов, песен, исполнений.

В Беларуси защита детей, предоставление им счастливой и комфортной жизни и задача государства. И именно этот центр - доказательство тому, как сегодня обеспечивается условие оздоровления детей. Здесь они проходят реабилитацию не один раз в год. Кроме медицинской реабилитации, они получают социальную, трудовую реабилитацию.

Ирина Костевич, председатель постоянной Комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Очень большой вклад Беларуси именно уделяется всем детям, но особенным детям еще больше, поэтому мы очень рады, что имеем такую возможность получать дополнительную помощь от государства, дополнительное лечение, и все наши реабилитации проходят на очень в высшем уровне".

