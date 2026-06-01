В Беларуси открылась III Летняя школа ВОИС: молодежь осваивает экономику знаний
Летние школы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) проходят по всему миру, включая страны дальней дуги. И уже в третий раз Беларусь становится площадкой, которая объединяет молодые умы. В этом году в школу съехались около 40 студентов и молодых специалистов из Беларуси и евразийского пространства.
Вместе с белорусскими и российскими экспертами участники разбирают тонкости интеллектуальной собственности: международные и региональные патентные системы, объекты интеллектуальной собственности в интернете, вопросы лицензирования авторских прав. Главный акцент делается не просто на получение теоретических знаний, а на их практическое применение в реальной экономике.
Как отметили на открытии школы, в Беларуси главными драйверами национальной патентной активности остаются учреждения образования. По итогам прошлого года их удельный вес в общем количестве полученных патентов на изобретения составил почти 23 % - это самый высокий показатель среди всех государственных органов.
Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
"Цель - выстроить так называемую экономику знаний, чтобы повысить долю нематериальных активов в объеме инвестиций. Это мировая тенденция, и Республика Беларусь активно в нее включается.
Программа школы обширна: от объектов промышленной собственности и методики патентного поиска до вопросов инноваций - - как запатентовать разработку, защитить ее и, главное, коммерциализировать. Участники изучают все существующие способы коммерциализации интеллектуальной собственности".
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Задача данной школы - не только научить молодых и поделиться опытом предшествующих поколений, но и услышать их самих. Это настоящая форма межпоколенческого диалога. У нас одно из самых разработанных авторских прав в мире, и этим мы можем гордиться. Сейчас главное - чтобы практика применения этого права развивалась и шла в ногу с новыми технологиями и вызовами. И речь идет далеко не только об искусственном интеллекте, но и о работе с различными видами документов и информации, которая постоянно меняется".
Вместо сухой теории - ситуационные игры и детальный разбор реальных кейсов. Интерактивные лекции и дискуссии помогают молодым специалистам сразу применять полученные знания на практике.
По итогам обучения все участники получат цифровой сертификат международного образца, который подтверждает высокий уровень подготовки специалиста в сфере интеллектуальной собственности.