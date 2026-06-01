Посылка от Белпочты стоила минчанину 7 тыс. рублей

В Партизанском районе столицы в милицию обратился молодой человек, которому через звонок в мессенжджере сообщили о пришедшем на его имя почтовом отправлении. Чтобы его получить, неизвестный попросил адресата подтвердить личность, продиктовав код из СМС-сообщения. Аферисты попали в нужную им жертву: заявитель действительно ждал посылку, а потому поверил мошенникам.

Дмитрий Андалюкевич, начальник отделения по противодействию киберпреступности Партизанского РУВД Минска:

"Спустя время с мужчиной связался лжеправоохранитель и сообщил, что аферисты получили доступ к его банковским активам. Чтобы спасти сбережения и избежать привлечения к уголовной ответственности, потерпевшему предложили незамедлительно перевести деньги на так называемый безопасный счет. Минчанин перевел 7 тысяч рублей по указанным реквизитам".

Понял то, что стал жертвой мошенников, прочитав брошюру одного из банков, где по пунктам перечислялась эта схема. К сожалению, увидел ее уже после того, как перевел деньги.