ГПК: с 2026 года Беларусь посетили более 81 тыс. иностранцев по безвизу
Автор:Редакция news.by
По информации Госпогранкомитета, с начала 2026 года Беларусь в безвизовом порядке посетили свыше 81 тыс. иностранных граждан.
С 1 января 2026 года в Беларусь прибыли 81 580 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси - Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 339 749 жителей Европы. Из Латвии прибыли 428 008 человек, Литвы - 692 447, Польши - 147 919. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 71 375 человек.
Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.