Большая уборка: 18 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник

Наведение порядка и забота о своей земле - добрые традиции, которые бережно сохраняют белорусы. В субботу, 18 апреля, пройдет республиканский субботник.

Средства направят на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея.

О том, как в Беларуси зарождалась традиция массового наведения порядка, - в "Площадке".

"Работа трудна, работа томит. За нее никаких копеек. Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею", - писал Владимир Маяковский.

18 апреля Беларусь не просто вновь выйдет на республиканский субботник - она продолжит славную историческую летопись созидания, уходящую корнями в далекое прошлое и во многом предопределившую нашу сегодняшнюю мирную и комфортную жизнь.

Корни общественного труда уходят в седую древность. Наши предки жили общинами, смысл которых заключался во взаимопомощи и взаимовыручке. В одиночку сложно было раскорчевать лес под пашню, отбиться от буйных соседей. Периодически общинники выходили на совместные работы - собрать урожай, вырыть колодец, построить или отремонтировать церковь, дорогу, мост через речку, гать через болото, дамбу для запруды.

Традиция получила развитие в советское время. С апреля 1919 года стали практиковать субботники - праздники коммунистического труда, как их тогда называли. Но и они опирались на прежние общинные традиции.

Особое значение субботники и воскресники приобрели после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Так, в октябре 1944-го массово и организованно вывели людей на восстановление белорусской столицы. В работах участвовали свыше 30 тыс. человек. В документе "Об итогах первого массового выхода населения на восстановление города Минска" отмечалось: "По предварительным подсчетам, за день разобрано, очищено и сложено в клетки 1316 тыс. штук кирпича, 2050 кубометров щебня, 400 кубометров бутового камня. Собрано 1065 тонн железа, очищено площадок общей площадью 15500 кв. метров, засыпано ям и воронок объемом 2500 кубометров".

При этом уточнялся вклад многих, в том числе и журналистов: "Хорошо работали следующие коллективы: завода имени Мясникова, автосборочного завода. Коллектив авиазавода дневную норму выполнил на 230 %. Также хорошо работали коллективы Наркомздрава, Наркомфина, Главрыбпрома, Белгосснаба, редакции газет".

17 апреля 1945 года Совнарком БССР и Центральный комитет КП(б)Б принял постановление "О мерах по улучшению санитарного состояния городов и районных центров республики". Оно среди прочего гласило: "Провести с 1 мая 1945 года месячник очистки городов, райцентров и крупных населенных пунктов от нечистот и захламленности".

А два года спустя, 10 мая 1947-го, министр просвещения БССР Платон Саевич рассказывал о том, как в Беларуси проходила Неделя зеленых насаждений: "В массовом воскреснике в первый день недели участвовало свыше 25 тыс. учителей и около полумиллиона школьников".

Особенно отличились школьники из поселка Самохваловичи, что под Минском, высадившие 10,5 тыс. плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустов.