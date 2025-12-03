Бояшов: Беларусь строит связи с партнерами на основании антиколониализма

Почему Беларуси так важны Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, объяснил в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

Он обратил внимание, что там сосредоточены быстрорастущие рынки, так как там расположены государства, которые придерживаются антиколониального курса и выстраивают экономику собственными силами. "Они диверсифицируют ее, поэтому спрос на продукцию из Беларуси в таких условиях растет. Это первый момент. Второй - это страны с незападными политическими системами. Страны, которые не на словах, а на деле взаимодействуют с другими государствами, не преследуя каких-то идеологических лозунгов. Третий - это страны, которые имеют вес в своих регионах. Это то, что называется точкой закрепления, то есть что может быть использовано впоследствии на более крупном региональном уровне. Это страны, которые, ожидается, будут продвигать белорусский экспорт, в том числе в своих регионах", - пояснил аналитик.

Все это совместная работа, проделанная Президентом Беларуси Александром Лукашенко и МИД страны. Сейчас командировка белорусского лидера в страны дальней дуги - сверка часов и аудит того, что сделано, идет составление планов на будущее, потому что эти страны динамично развиваются, и задача Беларуси - всегда держать руку на пульсе.

Беларусь идет в Азию и Африку с пакетными договоренностями. Например, можно привести пример с опытом взаимодействия с Мьянмой, где наблюдается высокий спрос на механизацию сельского хозяйства. Та же стратегия, например, применяется и в Африке. Сегодня белорусские специалисты (помимо того, что у Беларуси есть экспорт машиностроительной техники, удобрений) могут повышать урожайность почв примерно на 50 %. "Это пакетное предложение, которое в том числе основано на белорусских компетенциях. И сегодня опыт работы Беларуси в Африке, показывает, что это реально и востребовано. А в некоторых странах это гарантирует стабильное развитие. Та же Мьянма, в которой 70 % населения занято в сельском хозяйстве", - отметил собеседник.

Анатолий Бояшов:

"Во вторую очередь, это касается технологического суверенитета, поскольку Беларусь не имеет никаких геополитических амбиций, она просто выстраивает связи со стратегическими партнерами на основании антиколониализма. Она не ищет никакой внешней поддержки и никакого геополитического баланса".

По мнению эксперта, Республика Беларусь работает там, потому что есть запрос и заинтересованность работы с нашей страной. Беларусь, к слову, всегда выполняет свои обязательства, и по этой причине идет работа с вышеуказанными странами. "Есть попытки у экстремистских ресурсов закрепить на них какой-то ярлык, что там якобы находятся военные хунты, но это не так. Это государства, которые строят свою государственность, выстраивают экономику в интересах широких слоев населения. Конечно, факт того, что они национализировали, например, ранее принадлежавшие британцам активы, не делает их автоматически злом. Когда они строят свою государственность, Беларусь может подставить в этом деле плечо", - резюмировал Анатолий Бояшов.