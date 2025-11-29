Бойцы спецназа "Ахмат" рассказали о напечатанных на 3D-принтере ракетах и дроне-сапере

дрон-ракета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da2f7f1a-09ea-4c53-a752-754dacb32324/conversions/8f3e0528-28f3-403f-9c4f-95903eef9932-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da2f7f1a-09ea-4c53-a752-754dacb32324/conversions/8f3e0528-28f3-403f-9c4f-95903eef9932-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da2f7f1a-09ea-4c53-a752-754dacb32324/conversions/8f3e0528-28f3-403f-9c4f-95903eef9932-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da2f7f1a-09ea-4c53-a752-754dacb32324/conversions/8f3e0528-28f3-403f-9c4f-95903eef9932-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дрон-ракету, перехватчик разведданных БПЛА противника, в проекте "Война и мир" показал боец инженерного взвода разведроты БПЛА батальона Хохла спецназа "Ахмат" с позывным Зуг.

Показывая рабочий стол, он рассказал о моделях, выполненных с помощью 3D-печати аддитивным способом. "Разработанная ракета - проект КБ "Архангел". После летных испытаний и апробаций данный проект был выложен в открытый доступ, чтобы любой мог все это дело скачать, масштабировать, использовать и забирать у противника окончательно небо. Данная ракета летает достаточно быстро, высоко, далеко, чтобы иметь возможность поразить практически любую малую цель: разведывательные крылья, ударные крылья, ретрансляторы, аэростаты", - перечислил он.

Также Зуг показал что-то наподобие фермы 3D-печати, где печатаются конкретные образцы и изделия различного функционала и назначения. "Станция 3D-моделирования у нас тоже стоит для проектирования, для генерации тех самых 3D-моделей, которые потом будут напечатаны", - рассказал боец.

"Колба напечатана на 3D-принтере. Это переделка мины POM-2 под сброс, т.е. для дистанционного минирования. Штатную мину мы разбираем, уже подготовленную печать на 3D-принтере и детали используем для сборки и модернизации. Собранный боеприпас вешается на "птичку", где тропы или дороги минируются дистанционно, т.е. системой сброса, и ждет своей цели", - рассказал боец.

"Есть в зачаточном состоянии что-то вроде такой робототехники - паук с манипулятором. Он был собран, отлажен и будет использоваться в качестве робота-сапера. Пока боевой апробации не было, но в ближайшее время мы его попробуем уже именно на боевом выходе".

"Кроме 3D-печати, прототипирования исследований, наша лаборатория еще занимается изысканием в области радиоэлектронной разведки, в области радиоэлектронной борьбы. Есть перспективные наработки, но по понятным причинам мы ни рассказать, ни показать их пока не можем. В последнее время противник использует очень большое количество мин, мин-ловушек, мин-сюрпризов с различными устройствами инициации этих взрывоопасных предметов. Также БПЛА противника минируются, ставятся там тоже ловушки, которые срабатывают на сдвиг, на подъем, на наличие какого-то железа рядом, на движение. Поэтому текущая обстановка сохраняется с очень высокой минной угрозой", - описал проблему Зуг.