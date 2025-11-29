3.72 BYN
Бойцы спецназа "Ахмат" рассказали о напечатанных на 3D-принтере ракетах и дроне-сапере
Дрон-ракету, перехватчик разведданных БПЛА противника, в проекте "Война и мир" показал боец инженерного взвода разведроты БПЛА батальона Хохла спецназа "Ахмат" с позывным Зуг.
Показывая рабочий стол, он рассказал о моделях, выполненных с помощью 3D-печати аддитивным способом. "Разработанная ракета - проект КБ "Архангел". После летных испытаний и апробаций данный проект был выложен в открытый доступ, чтобы любой мог все это дело скачать, масштабировать, использовать и забирать у противника окончательно небо. Данная ракета летает достаточно быстро, высоко, далеко, чтобы иметь возможность поразить практически любую малую цель: разведывательные крылья, ударные крылья, ретрансляторы, аэростаты", - перечислил он.
Также Зуг показал что-то наподобие фермы 3D-печати, где печатаются конкретные образцы и изделия различного функционала и назначения. "Станция 3D-моделирования у нас тоже стоит для проектирования, для генерации тех самых 3D-моделей, которые потом будут напечатаны", - рассказал боец.
"Колба напечатана на 3D-принтере. Это переделка мины POM-2 под сброс, т.е. для дистанционного минирования. Штатную мину мы разбираем, уже подготовленную печать на 3D-принтере и детали используем для сборки и модернизации. Собранный боеприпас вешается на "птичку", где тропы или дороги минируются дистанционно, т.е. системой сброса, и ждет своей цели", - рассказал боец.
Боец (позывной Зуг) инженерного взвода разведроты БПЛА батальона Хохла спецназа "Ахмат":
"Есть в зачаточном состоянии что-то вроде такой робототехники - паук с манипулятором. Он был собран, отлажен и будет использоваться в качестве робота-сапера. Пока боевой апробации не было, но в ближайшее время мы его попробуем уже именно на боевом выходе".
"Кроме 3D-печати, прототипирования исследований, наша лаборатория еще занимается изысканием в области радиоэлектронной разведки, в области радиоэлектронной борьбы. Есть перспективные наработки, но по понятным причинам мы ни рассказать, ни показать их пока не можем. В последнее время противник использует очень большое количество мин, мин-ловушек, мин-сюрпризов с различными устройствами инициации этих взрывоопасных предметов. Также БПЛА противника минируются, ставятся там тоже ловушки, которые срабатывают на сдвиг, на подъем, на наличие какого-то железа рядом, на движение. Поэтому текущая обстановка сохраняется с очень высокой минной угрозой", - описал проблему Зуг.
По его словам, чтобы разминировать это и не рисковать жизнями людей, бойцы разрабатывают дрон, который будет использоваться в качестве робота-сапера. "Данный дрон достаточно автономен, имеет манипулятор, может преодолевать достаточно серьезные препятствия, поднимать достаточно серьезный вес, - перечислил характеристики БПЛА боец. - И оператор, когда обезвреживает те или иные взрывоопасные предметы, не рискует своей жизнью".