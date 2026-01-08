Брестская область готовится к встрече с циклоном "Улли"

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 9 января. По всей стране ожидаются снегопады и сильный ветер.

Как сообщают синоптики, циклон "Улли" ("Фрэнсис") уже движется к Брестской области. Брестэнерго формирует дополнительные бригады на случай аварийных ситуаций.

Председатель Минского облисполкома также поручил задействовать все возможные силы и средства, ответственные службы региона должны быть готовы к снегопадам.

В Могилеве также идут работы по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры города, расчистке улиц и транспортных магистралей от снега.