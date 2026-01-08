3.67 BYN
Брестская область готовится к встрече с циклоном "Улли"
Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 9 января. По всей стране ожидаются снегопады и сильный ветер.
Как сообщают синоптики, циклон "Улли" ("Фрэнсис") уже движется к Брестской области. Брестэнерго формирует дополнительные бригады на случай аварийных ситуаций.
Председатель Минского облисполкома также поручил задействовать все возможные силы и средства, ответственные службы региона должны быть готовы к снегопадам.
В Могилеве также идут работы по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры города, расчистке улиц и транспортных магистралей от снега.
Снег, гололед и ограниченная видимость делают дороги особенно опасными. В Гомельском регионе все звенья МЧС в режиме повышенной готовности, усилено дежурство диспетчерских служб, проводятся частые мониторинги. Ситуацию на дорогах республиканского значения в режиме реального времени отслеживают круглосуточно 64 видеокамеры - состояние дорожного покрытия, наличие заторов, погодные условия.