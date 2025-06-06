Ровесник Великой Победы! Брестский госуниверситет имени Пушкина отмечает 80-летие. Президент Беларуси поздравил коллектив вуза: "Университет стал одним из символов восстановления мирной жизни на белорусской земле, внес весомый вклад в развитие отечественной системы образования", - отметил Александр Лукашенко.

Чем сейчас живет вуз и как начинали в 1945-м

Учиться в Синеокую гражданка Бурятии Елизавета Арзиева отправилась в прошлом году. Для получения профессии психолога выбрала университет имени Пушкина в Бресте. Сейчас активно готовится к защите первой курсовой работы.

Студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1671fc9-351a-4ba3-8125-ffd4c0b3011d/conversions/112b2fcd-dbe8-4fb5-87dd-c51cc5c9133e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1671fc9-351a-4ba3-8125-ffd4c0b3011d/conversions/112b2fcd-dbe8-4fb5-87dd-c51cc5c9133e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1671fc9-351a-4ba3-8125-ffd4c0b3011d/conversions/112b2fcd-dbe8-4fb5-87dd-c51cc5c9133e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1671fc9-351a-4ba3-8125-ffd4c0b3011d/conversions/112b2fcd-dbe8-4fb5-87dd-c51cc5c9133e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елизавета Арзиева, студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"Я давно уже хотела посетить Республику Беларусь. Я много была о ней наслышана. В целом мне все нравится. Все очень хорошо складывается. Меня очень тепло встретили, помогли разобраться со всеми нюансами, проблемами, которые возникали во время адаптации".

Возможности университета имени Пушкина

Китай, страны постсоветского пространства и Африки - всего в университете Пушкина свыше 100 иностранных студентов. Привлекает прежде всего уровнем образования. Около 60 % педагогов имеют ученые степени и звания - это один из самых высоких показателей в стране. Действует также совет молодых ученых. Возглавляет его Анна Маевская, выпускница этого же вуза. Акцент в своей работе она делает прежде всего на геологию.

Анна Маевская, старший преподаватель кафедры Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"Мы уже планируем задание на новую пятилетку. Оно будет связано с геологией и также с нашей востребованной среди абитуриентов специальностью "урбанология и сити-менеджмент". Планируем разработать комплексную цифровую инженерно-геологическую модель городов, которая впоследствии может послужить базисом для создания цифрового двойника города".

Кстати, в аудитории хранится уникальная коллекция: более полутора тыс. минералов горных пород и окаменелостей из разных уголков планеты. Серьезные достижение имеют также студенты вуза - именные и президентские стипендии, победы в различных состязаниях на высоких уровнях.

Эмилия Юрчик, студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"Учеба в университете всегда была моей мечтой. Важным и таким решающим событием стало мое участие в университетской олимпиаде по русскому языку. Это событие способствовало моему поступлению в данный университет без вступительных экзаменов. Учеба здесь очень увлекательна, очень интересна".

Альма-матер не только для педагогов, но и для экономистов, юристов, журналистов. Выпускники вуза сегодня также трудятся на ведущих телеканалах страны. Ковать кадры для СМИ здесь продолжают и сейчас.

Мария Кузьмина, студентка Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"Специальность "информация и коммуникация" довольно многогранна. Может показаться, что это просто. Ведь нужно говорить, слушать и иногда записывать. На самом деле это искусство, которому нас учат здесь, на филфаке, наши прекрасные преподаватели. Здесь каждый помогает тебе реализовать свой потенциал".

Перспективы подготовки специалистов

Госуниверситет им. А. С. Пушкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edaefcf3-22a1-483b-8610-54879b9ef061/conversions/46846a82-795f-4162-a99c-6367300b49d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edaefcf3-22a1-483b-8610-54879b9ef061/conversions/46846a82-795f-4162-a99c-6367300b49d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edaefcf3-22a1-483b-8610-54879b9ef061/conversions/46846a82-795f-4162-a99c-6367300b49d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edaefcf3-22a1-483b-8610-54879b9ef061/conversions/46846a82-795f-4162-a99c-6367300b49d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом году университет открывает две новые специальности – "микробиология", а также "страноведение и переводческая деятельность". Причем в этом случае выпускник получит тройную квалификацию: географ, преподаватель, переводчик.

Максим Богдасаров, проректор Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"Считаем, что это уникальная специальность, впервые в прошлом году открытая в БГУ, дает ни с чем несравнимый набор компетенций для молодого человека, который, с одной стороны, увлекается изучением окружающего мира, с другой - дает хорошую качественную подготовку по английскому языку".

Ханьбань в университете имени Пушкина

Большое внимание здесь и китайскому языку. В университете действует Институт Конфуция.

Фан Шэнлян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c2437f8-6e62-4c11-a440-a6ed6fbe9c14/conversions/f542b2b5-5b15-4aba-a614-66388069d419-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c2437f8-6e62-4c11-a440-a6ed6fbe9c14/conversions/f542b2b5-5b15-4aba-a614-66388069d419-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c2437f8-6e62-4c11-a440-a6ed6fbe9c14/conversions/f542b2b5-5b15-4aba-a614-66388069d419-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c2437f8-6e62-4c11-a440-a6ed6fbe9c14/conversions/f542b2b5-5b15-4aba-a614-66388069d419-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фан Шэнлян, директор Института Конфуция в Брестском госуниверситете им. А. С. Пушкина:

"Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина вместе с Аньхойским университетом КНР создали Институт Конфуция. Уже несколько лет мы плодотворно работаем. Брестская область и провинция Аньхой - это побратимы. Поэтому наш Институт Конфуция - символ дружбы".

В этом году - 2 новые специальности

Зачислить в 2025 году планируют более тысячи человек. Значительную часть - на бюджет. Популярность набирает и целевая подготовка кадров, количество абитуриентов ежегодно растет. Например, в этом году на такую форму обучения отвели почти 180 мест, в основном на педагогические специальности.

Юрий Голубев, ректор Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина:

"Мы встроены и в наше государство, и вообще в общемировое образовательное и научное пространство. Конечно, связей у нас много. Наши студенты - самые лучшие студенты. Они интересующиеся, они любопытные, они хотят и могут проявлять себя. Мы предоставляем им для этого все возможности".

Сейчас Пушкинский университет предлагает 25 специальностей, всего 9 факультетов. А еще здесь хотят создать центр компетенций в области естественно-научного образования с уклоном именно на педагогический профиль. Это новинка для страны.