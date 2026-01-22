3.72 BYN
Будущее заложено в прошлом: как в Беларуси заброшенные лагеря превращают в современные комплексы
Минский оздоровительный центр "Лидер" находится в лесу совсем недалеко от Минска, в районе агрогородка Жданович. В этом месте инвестиции измеряют не в рублях, а в детском смехе и радости. Здесь подход такой: стараются радовать детвору чем-то новеньким, подходя к делу креативно, но и сохраняя традиции.
История центра начинается в 1960-х. Конечно, годы берут свое: эти постройки, как и другие лагеря, требовали ремонта. И здесь по полной вложились в модернизацию - не забросили нужное для детей, а продолжили развивать.
Обновили спальный корпус, столовую, конференц-зал, установили новую мебель и интерактивное оборудование, площадки, зоны для игр и отдыха тоже не узнать - преображение как с иголочки.
Елена Подлубная, директор образовательно-оздоровительного центра "Лидер":
"В этом году мы подготовили для ребят новые душевые, а также комнаты, где они раздеваются, оставляют свои вещи и проходят уже непосредственно в душевые комнаты. Они оборудованы современными кабинками, шторкам, современным сантехническим оборудованием и ковриками. То есть созданы все благоприятные и, самое главное, безопасные условия для пребывания здесь подростков".
Центр работает круглый год. Одновременно на смену лидер может принять 200 детей, за год проходит порядка 15 смен. Все они тематические и разнонаправленные.
В центр приезжают те, кто показывают высокие показатели, например, по географии, истории или физике, и продолжают углубленно изучать выбранные ими предметы. В каждом кабинете есть интерактивные доски, телеэкраны, мультимедийные установки - все по последнему слову техники.
"Учебный процесс в центре является прямым продолжением учебного процесса в учреждениях образования, в школах и гимназиях. Ребята приезжают сюда со своим учебным планом, то есть заданиями, которые они должны выполнить. И здесь при участии педагогов в центр, которые являются постоянными сотрудниками, дети выполняют эти задания, сдают зачеты, получают отметки и уже с этой ведомостью уезжают в свои учебные заведения", - отметила Елена Подлубная.
Лагерь "Теремок"
Под свое крыло центр взял и лагерь "Теремок", который находится в Ракове. Его восстановят и вдохнут вторую жизнь. Пока он принимает детей в летние месяцы, но планы амбициозные.
"Руководством города совместно с Комитетом по образованию Мингрисполкома было принято решение, во что бы то ни стало этот лагерь сохранить. И он был присоединен к "Лидеру" в качестве структурного обособленного подразделения. Мы начали постепенную его реконструкцию. Таким образом, лето 2024 и 2025 годов у нас прошло в полном объеме, дети оздоровились. Сегодня мы продолжаем масштабную модернизацию его корпусов, территории и спортивного стадиона", - рассказала директор центра "Лидер".
Инвестиции в детские лагеря - это история не про ностальгию, а про будущее, про то, чтобы у каждого ребенка было место, где он может оторваться от экрана, найти новых друзей и раскрыть свои таланты.
Парк-отель "Лесная гавань"
30 км от Бреста, урочище Сосновый Бор, бывшая территория оздоровительного лагеря "Зорька". Сегодня о нем напоминают лишь несколько старых домиков. Все остальное заметно обновлено, либо построено с нуля.
Например, нынешний ресторан получился из старой столовой, а гостиница - из большого спального корпуса. Сегодня здесь современный загородный комплекс, есть также баня, аллея беседок с мангалами, пневматический тир, мини-гольф и не только.
Гости сюда приезжают в любое время года отдохнуть. Одновременно парк отеля вмещает 60 человек.
Евгений Кирилюк, директор ООО "Лесная гавань":
"Юрлицо зарегистрировали в 2012 году. Территория приобреталась частями, соответственно, с этим менялись планы. С теми мощностями, которые позволяли, построили летнее кафе и спальный корпус на 19 номеров, потом бунгало были достроены. То есть в 2016 году мы начали принимать гостей".
В ближайших планах оборудование пляжа на берегу реки Муховец. В перспективе - обновления старых и небольших корпусов лагеря.
Санаторий "Надзея"
Здесь же совсем рядом и санаторий "Надзея". Почти 15 лет назад его масштабы значительно выросли, безвозмездно прибавилась территория базы отдыха "Сосновый бор" и пионерлагеря "Лесная сказка".
Приобретенное имущество было в плачевном состоянии сегодня в обновленных зданиях бывшего детского комплекса размещается административный корпус, столовые и номера. Есть и специальные комнаты для людей с ограниченными возможностями, всего более 250 койко-мест.
Иван Кривецкий, директор санатория "Надзея":
"Пришлось в течение трех лет восстанавливать жилые корпуса. Четыре корпуса были реставрированы, потом восстанавливали столовую и котельную. Только в 2022 году восстановили здание медицинского корпуса, перестроили его под администрацию. Со зданиями было передано еще 15 га земли, на которые тоже надо было навести порядок. Соответственно, что и сделали. Мы аттестовались как санаторий для взрослых и санаторий для взрослых и детей, что дало возможность нам и принимать родителей с детьми, и участвовать в тендерах Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению для получения путевок на оздоровление через социальные органы".
Ежегодно санаторий обслуживает более 7 тыс. человек, преимущественно это белорусы, а также приезжают из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это мощная и современная лечебная база, где оказывают свыше 150 видов медицинских услуг.
Андрей Ковальчук, начальник отдела контроля госсобственности и использования земель Комитета госконтроля Брестской области:
"На территории Брестской области действуют 24 оздоровительных лагеря. При этом с 2005 года ликвидировано 15 лагерей, из них только треть задействована в обороте. В рамках программы туризма на 2026-2030 годы планируется использовать большую часть незадействованных данных объектов, а также развивать новые лагеря. Преимущественно данные лагеря находятся в лесах, возле водных объектов, это достаточно привлекательная рекреационная зона".
Оздоровление, качественный отдых и современная инфраструктура становятся новой жизнью для бывших пионерлагерей. Как показывает практика, эти территории не просто возрождаются - они начинают работать на экономику, социальную сферу и имидж региона. Именно такой, хозяйский и взвешенный подход к каждому объекту, о котором говорил Президент, позволяет превратить проблемные активы в точки роста для всех регионов страны.
Как в Беларуси возвращают в хозоборот заброшенные лагеря, превращая их из памятников бесхозяйственности в точки экономического роста, смотрите в программе "На контроле Президента".