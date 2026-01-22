Будущее заложено в прошлом: как в Беларуси заброшенные лагеря превращают в современные комплексы

Фото: bestbelarus.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894198-6cfb-4aa2-b386-4558ba6bc7e7/conversions/a751a2be-3143-4d24-85f4-7a765233696f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894198-6cfb-4aa2-b386-4558ba6bc7e7/conversions/a751a2be-3143-4d24-85f4-7a765233696f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894198-6cfb-4aa2-b386-4558ba6bc7e7/conversions/a751a2be-3143-4d24-85f4-7a765233696f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f894198-6cfb-4aa2-b386-4558ba6bc7e7/conversions/a751a2be-3143-4d24-85f4-7a765233696f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: bestbelarus.by

Минский оздоровительный центр "Лидер" находится в лесу совсем недалеко от Минска, в районе агрогородка Жданович. В этом месте инвестиции измеряют не в рублях, а в детском смехе и радости. Здесь подход такой: стараются радовать детвору чем-то новеньким, подходя к делу креативно, но и сохраняя традиции.

История центра начинается в 1960-х. Конечно, годы берут свое: эти постройки, как и другие лагеря, требовали ремонта. И здесь по полной вложились в модернизацию - не забросили нужное для детей, а продолжили развивать.

Обновили спальный корпус, столовую, конференц-зал, установили новую мебель и интерактивное оборудование, площадки, зоны для игр и отдыха тоже не узнать - преображение как с иголочки.

Елена Подлубная, директор образовательно-оздоровительного центра "Лидер":

"В этом году мы подготовили для ребят новые душевые, а также комнаты, где они раздеваются, оставляют свои вещи и проходят уже непосредственно в душевые комнаты. Они оборудованы современными кабинками, шторкам, современным сантехническим оборудованием и ковриками. То есть созданы все благоприятные и, самое главное, безопасные условия для пребывания здесь подростков".

Елена Подлубная, директор образовательно-оздоровительного центра "Лидер"

Центр работает круглый год. Одновременно на смену лидер может принять 200 детей, за год проходит порядка 15 смен. Все они тематические и разнонаправленные.

В центр приезжают те, кто показывают высокие показатели, например, по географии, истории или физике, и продолжают углубленно изучать выбранные ими предметы. В каждом кабинете есть интерактивные доски, телеэкраны, мультимедийные установки - все по последнему слову техники.

"Учебный процесс в центре является прямым продолжением учебного процесса в учреждениях образования, в школах и гимназиях. Ребята приезжают сюда со своим учебным планом, то есть заданиями, которые они должны выполнить. И здесь при участии педагогов в центр, которые являются постоянными сотрудниками, дети выполняют эти задания, сдают зачеты, получают отметки и уже с этой ведомостью уезжают в свои учебные заведения", - отметила Елена Подлубная.

Лагерь "Теремок"

Под свое крыло центр взял и лагерь "Теремок", который находится в Ракове. Его восстановят и вдохнут вторую жизнь. Пока он принимает детей в летние месяцы, но планы амбициозные.

Лагерь "Теремок"

"Руководством города совместно с Комитетом по образованию Мингрисполкома было принято решение, во что бы то ни стало этот лагерь сохранить. И он был присоединен к "Лидеру" в качестве структурного обособленного подразделения. Мы начали постепенную его реконструкцию. Таким образом, лето 2024 и 2025 годов у нас прошло в полном объеме, дети оздоровились. Сегодня мы продолжаем масштабную модернизацию его корпусов, территории и спортивного стадиона", - рассказала директор центра "Лидер".

Елена Подлубная, директор образовательно-оздоровительного центра "Лидер"

Инвестиции в детские лагеря - это история не про ностальгию, а про будущее, про то, чтобы у каждого ребенка было место, где он может оторваться от экрана, найти новых друзей и раскрыть свои таланты.

Парк-отель "Лесная гавань"

30 км от Бреста, урочище Сосновый Бор, бывшая территория оздоровительного лагеря "Зорька". Сегодня о нем напоминают лишь несколько старых домиков. Все остальное заметно обновлено, либо построено с нуля.

Например, нынешний ресторан получился из старой столовой, а гостиница - из большого спального корпуса. Сегодня здесь современный загородный комплекс, есть также баня, аллея беседок с мангалами, пневматический тир, мини-гольф и не только.

Гости сюда приезжают в любое время года отдохнуть. Одновременно парк отеля вмещает 60 человек.

Евгений Кирилюк, директор ООО "Лесная гавань":

"Юрлицо зарегистрировали в 2012 году. Территория приобреталась частями, соответственно, с этим менялись планы. С теми мощностями, которые позволяли, построили летнее кафе и спальный корпус на 19 номеров, потом бунгало были достроены. То есть в 2016 году мы начали принимать гостей".

Евгений Кирилюк, директор ООО "Лесная гавань":

В ближайших планах оборудование пляжа на берегу реки Муховец. В перспективе - обновления старых и небольших корпусов лагеря.

Санаторий "Надзея"

Здесь же совсем рядом и санаторий "Надзея". Почти 15 лет назад его масштабы значительно выросли, безвозмездно прибавилась территория базы отдыха "Сосновый бор" и пионерлагеря "Лесная сказка".

Приобретенное имущество было в плачевном состоянии сегодня в обновленных зданиях бывшего детского комплекса размещается административный корпус, столовые и номера. Есть и специальные комнаты для людей с ограниченными возможностями, всего более 250 койко-мест.

Иван Кривецкий, директор санатория "Надзея":

"Пришлось в течение трех лет восстанавливать жилые корпуса. Четыре корпуса были реставрированы, потом восстанавливали столовую и котельную. Только в 2022 году восстановили здание медицинского корпуса, перестроили его под администрацию. Со зданиями было передано еще 15 га земли, на которые тоже надо было навести порядок. Соответственно, что и сделали. Мы аттестовались как санаторий для взрослых и санаторий для взрослых и детей, что дало возможность нам и принимать родителей с детьми, и участвовать в тендерах Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению для получения путевок на оздоровление через социальные органы".

Иван Кривецкий, директор санатория "Надзея"

Ежегодно санаторий обслуживает более 7 тыс. человек, преимущественно это белорусы, а также приезжают из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это мощная и современная лечебная база, где оказывают свыше 150 видов медицинских услуг.

Андрей Ковальчук, начальник отдела контроля госсобственности и использования земель Комитета госконтроля Брестской области:

"На территории Брестской области действуют 24 оздоровительных лагеря. При этом с 2005 года ликвидировано 15 лагерей, из них только треть задействована в обороте. В рамках программы туризма на 2026-2030 годы планируется использовать большую часть незадействованных данных объектов, а также развивать новые лагеря. Преимущественно данные лагеря находятся в лесах, возле водных объектов, это достаточно привлекательная рекреационная зона".

Андрей Ковальчук, начальник отдела контроля госсобственности и использования земель Комитета госконтроля Брестской области

Оздоровление, качественный отдых и современная инфраструктура становятся новой жизнью для бывших пионерлагерей. Как показывает практика, эти территории не просто возрождаются - они начинают работать на экономику, социальную сферу и имидж региона. Именно такой, хозяйский и взвешенный подход к каждому объекту, о котором говорил Президент, позволяет превратить проблемные активы в точки роста для всех регионов страны.