"Час Земли" традиционно пройдет в Беларуси в последнюю субботу марта

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Ежегодно уже 18-й раз в Беларуси (в городе Минске и в других городах нашей страны) проходит эта акция. Безусловно, здесь не цель сэкономить электричество. Как раз таки цель - привлечь внимание всех жителей именно к проблеме изменения климата, к проблеме загрязнения окружающей среды, к исчезновению определенных видов животных и растений. Чтобы в этот час все жители столицы могли выключить свет, за исключением тех приборов, которые жизненно необходимы, провели его наедине с собой, со своими близкими людьми и подумали о том, что действительно сегодня существует ряд проблем, которые требуют внимания со стороны человечества".