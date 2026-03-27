3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
"Час Земли" традиционно пройдет в Беларуси в последнюю субботу марта
28 марта во всем мире пройдет международная экологическая акция "Час Земли". В сотнях городов на один час погаснут окна домов и подсветка общественных зданий.
В Минске в 20:30 отключат архитектурную подсветку Национальной библиотеки, стадиона "Динамо", Музея истории Великой Отечественной войны, Музыкального театра, "Ворот Минска" и Белорусского государственного цирка.
Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Ежегодно уже 18-й раз в Беларуси (в городе Минске и в других городах нашей страны) проходит эта акция. Безусловно, здесь не цель сэкономить электричество. Как раз таки цель - привлечь внимание всех жителей именно к проблеме изменения климата, к проблеме загрязнения окружающей среды, к исчезновению определенных видов животных и растений. Чтобы в этот час все жители столицы могли выключить свет, за исключением тех приборов, которые жизненно необходимы, провели его наедине с собой, со своими близкими людьми и подумали о том, что действительно сегодня существует ряд проблем, которые требуют внимания со стороны человечества".
В акции "Час Земли" ежегодно участвуют свыше 2 млрд человек и тысячи предприятий из почти 200 стран мира. К ней может присоединиться каждый желающий, выключив свет и электроприборы дома на один час.