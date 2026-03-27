Часть большой сделки: не исключено, что белорусские удобрения отправятся в США через Литву
Не исключено, что Штаты дожмут Вильнюс и белорусские удобрения отправятся в США через Литву. Но кто больше всех в этом заинтересован? Послушаем мнение.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин: "История с калийными удобрениями неоднозначна. Как сказал Президент Беларуси, речь идет о "большой сделке". Открытие портов Литвы для переправки наших калийных удобрений - одна из них. Нужно ли это очень нам? Я не могу сказать да, потому что есть другая история, когда уже другая логистика, и когда мы понимаем, что с этим мы тоже справляемся, хотя все хорошо, когда оно доступно и рядом".
Эксперт напомнила, что литовцы всячески подчеркивали, что им это не нужно, скорее не простые литовцы, а руководство Литвы. Это ни в коем случае не предприниматели, не бизнесмены, потому что те как раз-таки заинтересованы. "Мы видим, как пострадал порт Клайпеды от того, что оттуда ушли калийные удобрения белорусские, оттуда ушли грузы белорусские. По сути, это была основа существования порта, а значит, основа жизни людей, которые там работали. Это их достаток. Поэтому, если мы всегда говорили о том, что Литва выстреливает себе в ногу, когда это делает. Но сейчас американцы выстрелили им в голову. Мне кажется, это вот по-другому не назовешь", - подытожила Ольга Шпилевская.