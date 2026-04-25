Чернобыль: как работает белорусская технология реабилитации пострадавших земель

Земли, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, были и остаются во внимании Президента Беларуси. К ним нужен особый подход. Даже в 90-е, как бы ни было тяжело, в восстановление вкладывались огромные ресурсы.

С тех пор эта территория под личным контролем Александра Лукашенко. А ведь скептики считали это дело бесперспективным, что часть страны навсегда останется забытой и необитаемой.

40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В отметке 2026-го жизнь подтвердила правильность выбранного нами курса на восстановление и развитие этих территорий, которые вновь участвуют в экономической жизни страны.

Расскажем, как работает белорусская технология реабилитации.

Уникальный белорусский опыт

Уже четыре десятилетия наша страна развивает уникальный опыт по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ведь для Беларуси они оказались куда серьезнее, чем для соседей.

Загрязнение радиацией охватило четверть территории страны, на которой проживала пятая часть населения республики. Для сравнения, для Украины этот показатель составил около 6-7 %, для России - 1,5 %.

Пострадало 20 % от общей площади сельхозугодий, примерно столько же лесных массивов.

Чтобы минимизировать негативное влияние радиоактивного загрязнения, страна выбрала бескомпромиссную стратегию - не бросать людей и бороться за каждый гектар. Беларусь комплексно и системно подошла к этому вопросу.

С 1989-го по 2025-й было реализовано 6 государственных программ.

На реализацию всех мероприятий было направлено около 20 млрд рублей.

И главный акцент - качество жизни. В пострадавших районах строятся молочно-товарные комплексы с жестким дозиметрическим контролем, но многие из них уже работают и проносят прибыль. Модернизируются и предприятия, появляются новые рабочие места. В каждом районе есть своя точка роста. Открываются школы, детские сады, культурные центры и современные медицинские центры.

Еще один важный момент - это вклад в продовольственную безопасность. Белорусская система радиационного контроля строго следит за продуктами питания. Каждый метр земли, каждое выращенное зерно и каждый литр молока проходит многоступенчатый фильтр.

Благодаря принимаемым мерам с 1993 года возвращено в оборот 20,5 тыс. га сельхозугодий в Брестской, Гомельской и Могилевской областях.

Социальная защита населения - ключевой приоритет. На эти цели направляется около половины от всего объема финансов, которые выделяются на минимизацию последствий. И первоочередное внимание детям.

В стране создана сеть из 12 реабилитационно-оздоровительных центров для детей, где маленькие белорусы, проживающие на загрязненных территориях, отдыхают ежегодно и безвозмездно.

Гарантии в трудовых отношениях, поддержка семей с детьми, пенсионные гарантии и предоставление льготных кредитов на товары белорусского производства - целый ряд льгот и пособий действует по линии Минтруда и соцзащиты для пострадавших от чернобыльской аварии.