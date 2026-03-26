Чирков: Мировой рынок топлива будет дефицитным очень долго из-за ситуации на Ближнем Востоке

"Страны с большим населением, потребностями и недостатком собственных источников и возможностей поставки оказались под наибольшим ударом. В частности, можно упомянуть Бангладеш, где уже достаточно серьезная ситуация с топливом. Проблемы вообще на топливном мировом рынке будут разрастаться, потому что то, что происходит в Ормузском проливе, будет иметь очень длительные последствия и быстро восстановить поставки даже при нормализации ситуации в прежнем объеме просто невозможно. Некоторые производства и технологии добычи восстанавливаются даже при нормальной ситуации в течение многих месяцев. Поэтому очевидно, что мировой рынок топлива и энергии будет дефицитным очень длительное время из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке", - отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления Максим Чирков.