Чтение - лучшее учение: какие произведения достанут с полок участники клуба "Книгочей" в этом году

В Национальной библиотеке Беларуси открыл двери клуб "Книгочей". Первая встреча в 2026 году была посвящена 200-летию со дня рождения русского классика Салтыкова-Щедрина.

Словесность, читатель, популяризация - что объединяет эти три слова? Ответ дает Национальная библиотека Беларуси, где с прошлого года функционирует книжный клуб "Книгочей". Встречи проходят раз в месяц, но этого хватает, чтобы найти друзей по интересам и влюбиться в слово навсегда. Хороший бонус от организаторов - это атмосфера и уют. Сегодня книга - тренд.

Дружить с книжкой здесь учатся около 40 участников разных возрастов и профессий. Формат встреч приветствует полемику и даже горячие споры. Важное правило клуба - участие только в формате офлайн.

Как у истории нет сослагательного наклонения, так и у чтения единого взгляда на написанное. В клубе учат не читать, а вчитываться, не обобщать, а анализировать. Вырабатывать свой авторский взгляд. На встречи приходят и сами писатели. Живое общение с создателем литературного текста - еще один повод заглянуть на чашечку чая.