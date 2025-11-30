Что может подтолкнуть Украину к подписанию мирного плана - мнение эксперта

"Конечно, сейчас их подталкивает линия фронта, которая стремительно двигается в сторону Киева, и американские партнеры, потому что в принципе американцам-то эта война не нужна. Они все свои задачи выполнили. Россию вытеснили с рынка углеводородов из Европы. Раньше российские трубопроводные поставки в Европейский союз составляли 40 %. Представляете, какая цифра? Сейчас эта цифра упала в 10 раз. Поэтому как бы американцы свою экономическую задачу выполнили. Дальше им уже неинтересно, потому что они прекрасно понимают, к чему может привести этот коллапс, в том числе на фронте. Поэтому и американцы, и русская армия сейчас пытаются принудить киевский режим к подписанию хотя бы какого-то черновика", - отметил эксперт.