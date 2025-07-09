Что нужно знать при трудоустройстве подростков - в памятке Минтруда

Памятку обо всех аспектах трудоустройства подростков, подготовили в Министерстве труда и социальной защиты, пишет БЕЛТА.

В ней говорится о том, что работу можно начинать с 14 лет, однако трудовой договор может быть заключен только для выполнения легкого труда, который не вредит здоровью и не мешает учебе. Обязательно требуется письменное согласие одного из родителей, усыновителя или попечителя. С 16 лет согласие уже не нужно.

Во время каникул подростки в возрасте 14-16 лет могут работать до 4 часов 36 минут в день, а от 16 до 18 лет - до 7 часов. В учебный год, в свободное от учебы время, для подростков 14-16 лет рабочий день ограничивается 2 часами 18 минутами, а для 16-18 лет - 3 часами 30 минутами.

Подросткам платят в таком же размере, как взрослым за аналогичную работу, независимо от сокращенной продолжительности рабочего дня. Размер начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц не должен быть меньше минимальной заработной платы, которая составляет Br726.

Подросткам до 18 лет запрещены тяжелые, вредные и опасные работы, включая подземные, ночные смены с 22.00 до 6.00, сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни. Список запрещенных работ утвержден Министерством труда и социальной защиты.

Подростки 14-16 лет могут выполнять легкие работы, не мешающие учебе, такие как помощь в сельском хозяйстве (сбор ягод, грибов, легкие работы на ферме), участие в озеленении (сажать цветы, ухаживать за растениями), работа промоутерами (раздача листовок, участие в рекламных акциях), выполнение мелкого ремонта одежды и обуви, работа аниматорами (например, в детских лагерях или парках) и доставка еды и товаров на дом. Полный список работ можно найти в постановлении Минтруда №144.

Для трудоустройства необходимы: направление от службы занятости, паспорт или иное удостоверение личности, справка из учреждения образования (подтверждающая обучение), медицинская справка (по форме 1 здр/у-10), письменное согласие родителя (для подростков 14-16 лет), трудовая книжка (если есть) и заявление о приеме на работу. Трудовая книжка обязательна. Наниматель (кроме физического лица) должен завести трудовую книжку, если работа длится свыше 5 дней.