Что означает двухнедельное прекращение огня между США и Ираном - разберемся

США говорят, что они победили Иран. В Белом доме пресс-секретарь Кэролайн Левитт торжественно заявила, что за 38 дней американская армия полностью выполнила все цели операции "Эпическая ярость".

Звучит гордо. Особенно если не уточнять, что цели эти в процессе исполнения как-то странно мутировали. Сначала хотели поменять режим, потом - просто поговорить, потом - хотя бы не опозориться.

Для США эти 38 дней стали тотальным позором. Иран, которого считали "легкой целью", типа Венесуэлы. Иран не победил - Иран уделал. Он сумел противостоять гораздо более сильному противнику. Навязал США и Израилю свой план войны, заставил заплатить за собственное унижение. Произошло практически историческое событие. Вспомните, как легко Вашингтон ломал других, а тут - железобетон. Когда Трамп объявил ультиматум уничтожить Иран как цивилизацию, народ вышел на объекты живым щитом. Когда кто-то готов умирать за свою землю, бомбы перестают работать так, как должны были бы.

От ультиматума к прейскуранту

Вчера Трамп грозил: "Великая нация сгинет!" Израильское ТВ даже запустило обратный отсчет. А иранцы вместо страха встали живым щитом у стратегических объектов. И что? Дедлайн прошел, и вдруг перемирие. И это уже не фантазии Трампа об идущих переговорах, которые отрицал официальный Тегеран. США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, включая открытие Ормузского пролива. Трамп бодро заявил, что США превзошли все военные цели. Мне кажется, это как если бы спортсмен, который прибежал к финишу последним, заявил: "Я достиг цели!". Израиль вроде бы реляции США поддержал. А в Тегеране это назвали победой над США. Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов - рабочую основу для переговоров. Они стартуют в пятницу в Исламабаде. Интересно пишут СМИ о том, что Совбез Ирана раскрыл карты: США согласились оставить контроль над Ормузом за Тегераном, выплатить компенсацию, снять санкции, разрешить обогащение урана и вывести войска с Ближнего Востока. В течение двух недель оформят окончательное соглашение. МИД Ирана добавил: безопасный проход через пролив будет, но, возможно, с взиманием платы. Деньги пойдут на восстановление. Получается, иранцы не просто выстояли, а заставили империю платить по счетам.

Для США важно выйти с минимальными потерями

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Это очень серьезное поражение Соединенных Штатов. Соединенные Штаты своими действиями показали неэффективность собственных вооруженных сил и конечность тех объемов военной продукции, которые есть у Соединенных Штатов, поскольку за месяц была израсходована значительная часть американских вооружений. Притом, подчеркиваю, что американцы тратят на вооружение больше, чем 10 следующих стран мира вместе взятых, а собираются тратить еще больше. Мы видим, что при этом все неэффективно. Американское оружие не работает. Конечно, очень серьезным негативным эффектом явилось то, что американцы не могут защитить своих сателлитов в регионе. Для Соединенных Штатов важно выйти с минимальными потерями, насколько это возможно, из этого конфликта".

Около 30 млрд долларов - именно столько США потратили на эту "эпическую" авантюру, подсчитала Financial Times. 38 дней бомбежек, 13 гробов, 300 раненых, 30 млрд долларов. Однако сразу после объявления перемирия цены на нефть рухнули. Brent впервые с конца марта пробила 93 доллара за баррель, потеряв почти 11 %. WTI - минус 9 % до 102 долларов. С начала операции 28 февраля нефть взлетела с 65 до 100 долларов - рекордный рост с 1983 года. А теперь обвал. Кто в плюсе? Китай и Индия, которые покупают дешевле. В Иране произошло то, чего Вашингтон боялся больше всего: народ не сломался. Милитаристская машина США, которая перемалывала всех подряд, уперлась в стену. Иран очень много потерял, однако и очень многое приобрел. Все, за что боролся 40 лет. Американцы получили 13 трупов, 300 калек и падение нефти ниже 93 долларов. Экономический смысл "победы": США потратили 30 млрд долларов, чтобы сделать бензин для своего фермера в Айове дороже на треть. Стратегия, с которой в Америке не согласятся так просто.

Итак, две недели. Красивое слово - "перемирие". Все выдохнули. Нефть упала. Трамп может сказать что-то типа: "Я сделал мир безопаснее" и выбрать противника послабее - Кубу, Гренландию. Там хоть эскимосы без ракетных комплексов. Но. Соединенные Штаты и Израиль - парни, которые умеют бить очень больно и неожиданно. Они умеют ждать. На что они потратят эти две недели? Две недели, возможно, это срок для мира, а возможно, для того чтобы заложить бомбу под переговоры. Это же не пауза в боксе, где отдышались и пошли дальше.