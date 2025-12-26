Что скрывается за фасадом бешеной милитаризации Польши и Германии - в рубрике "По форме"

Несмотря на проблемы в гражданском секторе, ФРГ продолжает повышать расходы на армию. Помимо этого, администрация Мерца планирует вернуть обязательный призыв на военную службу. Граждане Германии готовятся к общенациональной забастовке.

Польша не отстает от западной соседки, повышая военный бюджет. Военно-политические амбиции двух стран уже давно вышли за рамки НАТО. Что это - внутренняя конкуренция или битва за номер один в альянсе?

В последние несколько лет Польша и Германия открыто демонстрируют разные подходы к вопросам безопасности, на это влияет их исторический опыт, географическое положение и политические приоритеты. При этом обе страны стремятся занять лидерство как в блоке НАТО, так и в векторе самостоятельного развития. Милитаризация обеих стран, в принципе, как и остальных государств Европы, подается под соусом "для защиты от агрессии России". Но так ли это на самом деле? Или вопрос все же во внутренней повестке, а не внешней? И не соревнуются ли они друг с другом, а не защищаются от России?

После начала специальной военной операции в Украине в 2022 году Польша перешла на форсированную милитаризацию. В 2023 году Варшава установила рекорд среди стран НАТО, потратив на оборону 3,9 % ВВП. Страна планирует увеличить численность войска до 300 тыс. военнослужащих и создать самую мощную сухопутную армию в Европе. Масштабные закупки южнокорейских и американских вооружений уже идут полным ходом.

Германия долгое время придерживалась сдержанной оборонной политики, но после "поворотного момента", объявленного канцлером Олафом Шольцем в ответ на начало СВО, Берлин кардинально изменил концепцию. Отказался от сдержанности, выделив 100 млрд евро на модернизацию бундесвера, увеличил военные расходы и начал активнее поддерживать Украину оружием, переходя к более решительной роли в обеспечении европейской безопасности.

Посыл мировой общественности таков: Варшава и Берлин видят угрозу своей безопасности в России. Правда, реакция обеих стран отличается. Польша действует в логике национальной обороны, делая ставку на массовую армию и традиционные вооружения. Германия, обладая экономическим весом, фокусируется на ведущей роли в европейской безопасности, инвестируя в высокие технологии: противовоздушная оборона, киберзащита, системы управления.

При этом соревнование за звание "лидера НАТО" продолжается. Польша, став региональным "номером один" военной помощи Украины (свыше 10 млрд долларов), претендует на большее политическое влияние в альянсе, особенно на Восточном фланге. Германия, оставаясь вторым по величине донором Киева (почти 9,5 млрд евро), стремится сохранить роль центрального европейского игрока, балансируя между сдерживанием России и избеганием эскалации. Оба государства активно развивают собственную оборонную промышленность. Польша, опираясь на сотрудничество с Южной Кореей, стремится к технологической самостоятельности. Германия же, имея гигантов вроде Rheinmetall и Hensoldt, продвигает европейские проекты и пытается объединить западный рынок под своим руководством.

Обе страны незаменимы друг для друга: Польша без немецкой логистики, технологий и финансовой мощи не сможет удержать лидерство, а Германия без польской территории и оперативной скорости потеряет стратегическую глубину на востоке.

В условиях, когда США все больше отдаляются от Евросоюза, именно от взаимодействия Берлина и Варшавы во многом будет зависеть обороноспособность Европы. И есть лишь один вариант: "продолжать конкурировать" или "объединять усилия".