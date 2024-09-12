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Дапкюнас: Беларусь против провокаций и санкций
Беларусь все более активно использует ядерную энергетику в народном хозяйстве, а потому решительно осуждает любые попытки использования мирного атома в любых провокациях.
Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене:
В контексте итогов международной конференции по физической ядерной безопасности в мае 2024 года мы поддерживаем центральную роль агентства в координации международного сотрудничества в сфере физической ядерной безопасности. В этой связи мы глубоко обеспокоены сообщениями о возможных атаках и провокациях в отношении ряда ядерных объектов, в частности, Курской и Запорожской АЭС.
Беларусь решительно осуждает удары по энергетической инфраструктуре и АЭС.
"Мы призываем руководство МАГАТЭ незамедлительно и самым решительным образом реагировать на ситуации, создающие угрозу ядерной безопасности на атомных электростанциях", - заявил Андрей Дапкюнас.
Конференция МАГАТЭ в Вене
Андрей Дапкюнас также указал на опасность бездумной и неправовой санкционной политики. Беларусь последнее время столкнулась с ограничениями на экспорт своих удобрений, а это вредит не только нам, но и мировому сообществу, провоцируя глобальный продовольственный кризис.
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