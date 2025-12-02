Декабрь объявлен месяцем гастрономического туризма

Декабрь в Беларуси пройдет под знаком гастрономического туризма. В течение месяца гостей ждут рассказы об истории национальной кухни, мастер-классы и дегустации белорусских вкусностей.

Для туристов составлена карта "Кулинарное наследие Беларуси", а продукты можно попробовать прямо в агроусадьбах, сыроварнях и на экофермах. Дополняют программу яркие фестивали: "Лунінецкія клубніцы", "Сырный фестиваль", "Бацькава булка", Gastrofest и "Вишневый фестиваль".

Владимир Губаревич, замначальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

"На сегодняшний день в рамках месячника у нас будут проведены определенные семинары и гастрофесты, выездные туры по различным уголкам территории Минской области. Выставка "Интурмаркет", которая будет проходить с 12 по 14 декабря в Санкт-Петербурге, представлена девятью объектами туриндустрии от Минской области, в том числе будет представлен и туристический потенциал в сфере развития гастрономического туризма".