Декабрь объявлен месяцем гастрономического туризма
Декабрь в Беларуси пройдет под знаком гастрономического туризма. В течение месяца гостей ждут рассказы об истории национальной кухни, мастер-классы и дегустации белорусских вкусностей.
Для туристов составлена карта "Кулинарное наследие Беларуси", а продукты можно попробовать прямо в агроусадьбах, сыроварнях и на экофермах. Дополняют программу яркие фестивали: "Лунінецкія клубніцы", "Сырный фестиваль", "Бацькава булка", Gastrofest и "Вишневый фестиваль".
Владимир Губаревич, замначальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:
"На сегодняшний день в рамках месячника у нас будут проведены определенные семинары и гастрофесты, выездные туры по различным уголкам территории Минской области. Выставка "Интурмаркет", которая будет проходить с 12 по 14 декабря в Санкт-Петербурге, представлена девятью объектами туриндустрии от Минской области, в том числе будет представлен и туристический потенциал в сфере развития гастрономического туризма".
Гастротуризм - это путешествие, которое знакомит со страной на вкус через кухню. Он включает дегустации, мастер-классы, посещение ресторанов, ярмарок и фестивалей национальной гастрономии. Туристы могут увидеть, как создаются блюда на кондитерских фабриках и в учебных заведениях, а также сами научиться их готовить.