День открытых дверей в БГУФК

В Белгосуниверситете физической культуры - день открытых дверей. Это уникальная возможность оценить потенциал ведущего спортивного вуза и узнать внутреннюю кухню, а это разнообразие факультетов, общественная и творческая жизнь студентов, которые в разные годы не только прославляли свою альма-матер, но и нашу страну на турнирах высокого уровня. Поэтому обучение в БГУФК - это престижно.

Более 800 будущих абитуриентов сегодня познакомились с работой спортивного вуза. В марте будущего года также будет организован день открытых дверей. Гостей ждет совершенно новая программа.

Общество

вузы