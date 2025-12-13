3.72 BYN
День открытых дверей в БГУФК
Автор:Редакция news.by
В Белгосуниверситете физической культуры - день открытых дверей. Это уникальная возможность оценить потенциал ведущего спортивного вуза и узнать внутреннюю кухню, а это разнообразие факультетов, общественная и творческая жизнь студентов, которые в разные годы не только прославляли свою альма-матер, но и нашу страну на турнирах высокого уровня. Поэтому обучение в БГУФК - это престижно.
Более 800 будущих абитуриентов сегодня познакомились с работой спортивного вуза. В марте будущего года также будет организован день открытых дверей. Гостей ждет совершенно новая программа.