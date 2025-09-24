3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Денис Езерский рассказал студентам БГТУ о возможностях и гарантиях целевой подготовки
"Твоя профессия - твое будущее". Сегодня на базе Белорусского государственного технологического университета прошла встреча с замминистра информации.
Денис Езерский рассказал студентам о возможностях целевой подготовки, которая гарантирует выпускникам работу после окончания вуза и способствует развитию отрасли. Особое внимание - специальности "Издательское дело". Со следующего года на нее открывается целевой набор.
Игорь Войтов, ректор БГТУ: "В этом году, допустим, заявок от предприятий пришло очень много, как государственных форм собственности, так и негосударственных. Поэтому мы стараемся внедрить в учебный процесс максимально новые технологии".
Сотрудничество между вузами и производством - залог того, что в будущем на предприятиях будут работать квалифицированные, мотивированные и подготовленные специалисты.