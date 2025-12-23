Дивизия из "Орешников" может появиться в Союзном государстве - Богодель

Новая дивизия, представленная пусковыми установками "Орешник", может появиться в рамках союзной безопасности России и Беларуси, предположил полковник Богодель в интервью программе "Это другое". По его мнению, это необходимо для сохранения военного баланса сил в нашем регионе. Во время Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что первый "Орешник" уже несет боевое дежурство, что вызвало неподдельный интерес за рубежом. Однако стоит отметить, что и "Орешник", и "Искандер", и ядерное оружие Беларуси необходимы исключительно для стратегического сдерживания заграничных партнеров.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Немцы сегодня вблизи нашей территории и на своей начинают развертывать дополнительные силы, прежде всего планируют развернуть ракеты средней дальности - американский Typhon. То, что сегодня одним из основных пунктов управления в Германии становится Висбаден, мы понимаем, что наших средств недостаточно для того, чтобы ответить при необходимости. Мы были вынуждены начать развертывать на нашей территории соответствующие системы, которые называются "Орешник". И первый дивизион в составе трех пусковых установок уже заступил на боевое дежурство. На нашей территории будет размещен полк. Это порядка десятка пусковых установок с соответствующими машинами. Вероятнее всего, в рамках Союзного государства будет действовать новая дивизия, которая будет представлена именно новейшими пусковыми установками "Орешник".