Для белорусских школьников 7 мая организовали единый урок ко Дню Победы

Единый урок ко Дню Победы 7 мая проходит во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси.

Как проходит такой урок, например, в школе № 67 г. Минска, рассказала корреспондент Маргарита Юзефович.

Средняя школа № 67 собрала на едином уроке памяти порядка 100 учеников. Ребята вместе с педагогами вспоминали ключевые события Великой Отечественной войны. На примере музейных экспонатов и архивных документов они разбирали трагические страницы той эпохи.

Особый акцент был сделан на женщинах, чей вклад в Победу неоценим. Проанализировав материалы, каждый ученик выступил с рассказом о жизненном пути таких героев.

На уроке ребята также обсудили, какой вклад внесли дети в приближение Победы, поговорили о том, почему юные герои соглашались на рискованные поручения подпольщиков и партизан.

Самым важным остается то, что ребята не просто слушают лекцию, они сами погружаются в страницы истории и высказывают собственное мнение о вкладе белорусского народа в Великую Победу. Они рассуждают о том, почему необходимо сохранять историческую память.