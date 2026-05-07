Для белорусских школьников 7 мая организовали единый урок ко Дню Победы
Единый урок ко Дню Победы 7 мая проходит во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси.
Как проходит такой урок, например, в школе № 67 г. Минска, рассказала корреспондент Маргарита Юзефович.
Средняя школа № 67 собрала на едином уроке памяти порядка 100 учеников. Ребята вместе с педагогами вспоминали ключевые события Великой Отечественной войны. На примере музейных экспонатов и архивных документов они разбирали трагические страницы той эпохи.
Особый акцент был сделан на женщинах, чей вклад в Победу неоценим. Проанализировав материалы, каждый ученик выступил с рассказом о жизненном пути таких героев.
На уроке ребята также обсудили, какой вклад внесли дети в приближение Победы, поговорили о том, почему юные герои соглашались на рискованные поручения подпольщиков и партизан.
Самым важным остается то, что ребята не просто слушают лекцию, они сами погружаются в страницы истории и высказывают собственное мнение о вкладе белорусского народа в Великую Победу. Они рассуждают о том, почему необходимо сохранять историческую память.
Такие уроки - это особый вклад в расширение знаний учащихся о подвиге белорусского народа. Это воспитание гражданственности, патриотизма и чувства гордости за героическое прошлое нашей Родины.